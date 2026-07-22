Abelardo De La Espriella anuncia que buscará convertir a Barranquilla “en la capital alterna de Colombia”

Este miércoles 22 de julio, en medio de la agenda regional que viene adelantando el presidente electo Abelardo De La Espriella, dio una sorpresiva declaración sobre Barranquilla.

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En su intervención, De la Espriella expresó: “Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el solio de Bolívar. Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe, el último fue el presidente Núñez”.

“Pero yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez. Voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes y, además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, expresó el presidente electo.

Además, en otras publicaciones que ha realizado el mandatario electo, entregó detalles de cómo avanzan esos empalmes regionales: “En Medellín dimos un paso más en la construcción de la Patria Milagro, junto al gobernador y los alcaldes de Antioquia”.

“Quiero dedicarme a la gran política: la que transforma vidas, alivia el sufrimiento, resuelve los problemas de la gente y le cumple a los colombianos. No creo en la politiquería del cálculo, la conveniencia, la burocracia ni los contratos. Gobernaré desde las regiones, con las regiones y para las regiones, porque allí es donde se construye el verdadero futuro de Colombia”, recalcó.

Finalmente, en la jornada de empalme regional en Montería de este miércoles, De La Espriella dio una declaración en materia de orden público: “Y aprovecho para mandarle razón a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A ese bandido, alias Joaquín o el Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura de Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo o Número 2, segundo cabecilla de este grupo de bandidos”.

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“Esta estructura, Roberto Vargas Gutiérrez, estaría recibiendo traspasos externos de la estructura Juan de Dios Úsuga y la estructura de Jairo de Jesús Durango Restrepo. Vargas Gutiérrez recibió el ingreso del sujeto alias Cura o Joaquín, debido a la organización interna que se estaría presentando al interior del GAO. Es posible que continúen esas rotaciones de cabecillas estratégicos porque se están reubicando con la llegada del tigre, el mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la constitución y la ley”, puntualizó el mandatario electo.