Fundación Mujeres por la Democracia rechaza ataques contra mujeres designadas en el nuevo gabinete: “Exigimos debate de fondo, no violencia política”

La conformación del nuevo gabinete ministerial continúa generando reacciones. Esta vez, la Fundación Mujeres por la Democracia salió en defensa de las mujeres designadas para ocupar ministerios del Gobierno, al advertir que el debate público en torno a sus nombramientos ha estado marcado por descalificaciones que, según la organización, constituyen violencia política por razón de género.

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En un comunicado, la organización aseguró que, apenas se anuncia el nombre de una ministra, la discusión deja de centrarse en su hoja de vida, su experiencia o el plan de trabajo que deberá ejecutar, y pasa a enfocarse en aspectos de su vida personal, sus creencias, su apariencia física o su forma de hablar.

A juicio de la fundación, ese tipo de cuestionamientos rara vez se aplica con la misma intensidad a los hombres que ocupan cargos similares.

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Elsa Noguera, Jaime Andrés Beltrán, Juliana Gutiérrez, Mauricio Gómez, Viviane Morales e Iván Cancino. Nuevo gabinete Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

La fundación insistió en que el escrutinio a quienes integran el gabinete debe centrarse en los resultados de su gestión y no en estereotipos de género.

También hizo un llamado a la clase política, a los medios de comunicación y a la opinión pública para diferenciar la crítica legítima de los ataques basados en prejuicios.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

Otro de los puntos que plantea el pronunciamiento es que este tipo de tratamiento puede terminar desincentivando la participación de más mujeres en espacios de liderazgo, lo que, según la organización, afectaría los avances alcanzados en materia de representación política y la aplicación de la Ley de Cuotas.

Por ello, la fundación concluyó que la defensa de la paridad también pasa por garantizar un debate público centrado en la gestión y no en ataques personales.