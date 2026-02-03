Política

Miembros del gabinete de Petro y directivos de entidades protagonizaron las movilizaciones en la Plaza de Bolívar: ¿quiénes estuvieron?

Desde la mañana, organizaciones sociales, sindicatos y funcionarios públicos comenzaron a reunirse en el centro de la capital, alrededor de la tarima instalada para la jornada.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 8:31 p. m.
Concentración en la Plaza de Bolívar en apoyo a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca.
Concentración en la Plaza de Bolívar en apoyo a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca. Foto: Dapre

La Plaza de Bolívar fue escenario de una nueva jornada de movilización convocada por sectores cercanos al Gobierno, en coincidencia con la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos.

“Siempre hay un muro”: primer mensaje de Gustavo Petro tras la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

La concentración buscó proyectar un mensaje de respaldo político en un momento clave de la agenda bilateral entre Bogotá y Washington.

En la tarima principal de la convocatoria estuvieron: la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque; al ministra (e) de Ambiente; Irene Vélez; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro de Educación, Daniel Rojas; la ministra de Vivienda, Helga Díaz; Gloria Cuartas, delegada para la implementación del acuerdo de paz, y Támara Ospina, viceministra de Mujeres.

“Amor a Colombia”: Gustavo Petro compartió un mensaje de Donald Trump tras su reunión en la Casa Blanca
La convocatoria, promovida por figuras del progresismo y por las mismas entidades públicas del Gobierno, fue presentada como una expresión de apoyo al mandatario en medio de las conversaciones que sostiene con autoridades estadounidenses sobre temas estratégicos para el país.

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión
Concentración en la Plaza de Bolívar en apoyo a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca.
Concentración en la Plaza de Bolívar en apoyo a Gustavo Petro en su visita a la Casa Blanca. Foto: Dapre

Durante la movilización, los discursos y consignas giraron en torno a la defensa del proyecto político del Gobierno, la reivindicación de derechos sociales y la necesidad de fortalecer la autonomía del país en el escenario internacional.

Voces del Ejecutivo y líderes cercanos al presidente participaron en la jornada para reforzar el mensaje político que se buscaba transmitir desde Bogotá.

Karoline Leavit, portavoz de la Casa Blanca, entregó detalles sobre el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Karoline Leavit, portavoz de la Casa Blanca, entregó detalles sobre el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Tomada de X @WhiteHouse y Semana

En paralelo a la movilización, el presidente Petro difundió mensajes dirigidos a sus seguidores, en los que llamó a respaldar su gestión y a cuestionar lo que calificó como campañas de desinformación.

Estos pronunciamientos se sumaron a la estrategia comunicativa del Gobierno, que buscó conectar la agenda diplomática con la movilización en las calles.

Mientras el presidente avanzaba en su agenda en Washington, en Bogotá se configuraba una movilización que buscó mostrar respaldo popular a su liderazgo.

