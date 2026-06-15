El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpondrá una nueva denuncia penal contra su contrincante, Abelardo de la Espriella, señalándolo por presunta participación “en el saqueo del sistema de salud” en la región Caribe del país.

Cepeda acusó a De la Espriella de estar vinculado a Salud Vida EPS. El candidato afirmó que la firma de abogados del actual candidato representó a empresas de personas señaladas por parapolítica que estuvieron salpicadas por supuestas irregularidades en el sistema de salud.

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El heredero de las bases políticas de Gustavo Petro enunció varios antecedentes. Primero, recordó que desde 2018 se aplicó una vigilancia especial a esa EPS por parte de la Superintendente de Salud; segundo, enunció que esa compañía contrató a De la Espriella Lawyers para su defensa.

“En desarrollo de esa representación legal se presentaron, por lo menos, tres hechos de enorme gravedad”, afirmó el candidato del Pacto Histórico, quien aparece detrás de De la Espriella en la intención de voto de las encuestas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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El candidato asegura que los recursos públicos de la salud se utilizaron para pagos de defensa jurídica, asegurando que Salud Vida le habría entregado a la firma de abogados un contrato por 18 mil millones de pesos, monto de los que 3 mil millones de pesos correspondían al pago de los honorarios de la defensa y el monto restante era una “prima de éxito”.

“Estos pagos habrían comprometido recursos públicos y parafiscales de la salud lo cual, sin duda, constituye un delito grave puesto que la regulación y jurisprudencia vigente es muy clara en señalar que no se permite destinar recursos de la salud para pagar defensa jurídica”, expresó Cepeda.

El contrato, según el político del Pacto Histórico, se habría suscrito cuando la empresa iba a ser liquidada y los recursos se habrían utilizado para la defensa jurídica de personas particulares. En ese punto señala que estos individuos debían encargarse de la contratación de sus propios abogados.

“La empresa Salud Vida decidió ocultar su patrimonio y esto lo hizo a través de una transacción realizada en Panamá. Mientras Salud Vida EPS atravesaba una grave crisis financiera, había trasladado a Panamá su patrimonio para ocultarlo”, expresó Cepeda.

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Cepeda señala a De la Espriella de los supuestos delitos de administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente. El candidato señala a su contrincante de verse beneficiado por la crisis que generó problemas de atención a los afiliados de Salud Vida EPS-