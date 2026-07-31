Se conocen las primeras imágenes de Gustavo Petro en Cuba: esta es la funcionaria que acompaña al presidente saliente

Por medio de la cuenta de X del jefe de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández, se compartieron las primeras imágenes del mandatario saliente, Gustavo Petro, en Cuba.

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Este viaje internacional sería uno de los últimos que realizará el presidente saliente antes de dejar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. En el mensaje publicado por Hernández, se observa a Petro acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

“Llega a Cuba el presidente Gustavo Petro junto con la canciller para sostener reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel y un encuentro con los estudiantes colombianos de medicina”, dice el mensaje del jefe de Comunicaciones de la Casa de Nariño.

Además, en la cuenta oficial de la Presidencia en X se revelaron otros detalles: “El presidente @petrogustavo llegó este viernes a La Habana, Cuba, donde fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro, junto con representantes de la delegación diplomática colombiana”.

“Como parte de su agenda, el mandatario rendirá homenaje a José Martí y sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Cuba para fortalecer las relaciones entre ambos países”, recalcó la cuenta oficial del Gobierno.

Por su parte, el gobierno cubano también se pronunció por medio de un comunicado de prensa: “Durante su estancia en nuestro país, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades cubanas sobre la agenda bilateral, con énfasis en los ámbitos económico-comercial, de inversión y cooperación, e intercambiarán acerca de temas de interés regional e internacional”.

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“Cuba y Colombia mantienen relaciones históricas de amistad, sustentadas en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, y han trabajado intensamente para ampliar los vínculos bilaterales en áreas de interés compartido”, afirmó la Cancillería de Cuba.

Finalmente, el gobierno cubano fue uno de los más cercanos a la administración Petro durante estos cuatro años. Incluso, en sus tiempos como congresista, viajó a Cuba para recibir tratamiento médico por parte del personal de salud de ese país.