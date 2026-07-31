Petro defiende la Orden de Boyacá a Guillermo Alfonso Jaramillo y explica los motivos por los que se la puso: “Por eso se la merece”

El presidente Gustavo Petro realizó un acto en las últimas horas en la Casa de Nariño y le entregó la Orden de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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La decisión ha hecho que le lluevan fuertes críticas, ya que ha sido uno de los funcionarios del Gobierno más criticados y cuestionados por cuenta de la crisis que vive el sistema de salud y que, incluso, ha llevado a que varias personas mueran.

Petro respondió a esta controversia y, por medio de su cuenta en X, explicó los motivos por los que condecoró al jefe saliente de la cartera de Salud, con lo que puso fin a las dudas y especulaciones que había al respecto.

Como primer motivo, el jefe de Estado afirmó que Jaramillo ha hecho la inversión presupuestal en salud más “grande de la historia en Colombia”.

Asimismo, señaló que, durante el tiempo que ha ocupado el cargo, ha logrado “reducir sustancialmente las tasas de mortalidad infantil y materna” del país.

Petro también destacó que el ministro ha logrado adelantar cerca de 2.600 proyectos de infraestructura hospitalaria y, además, ha atendido a más de 10.000.000 de familias con el sistema de atención primaria.

“Ha logrado sobreponer a la EPS: Nueva EPS después del robo de 22 billones de pesos por sus administradores privados“, destacó.

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El mandatario cerró su publicación diciendo: “Por eso se merece la orden de Boyacá“.

En otro mensaje que había publicado anteriormente, el presidente aclaró que la Orden de Boyacá también se la entregó a los pintores David Ortiz y Carlos Jacanamijoy.

En medio del acto, manifestó que esta condecoración representa el “camino hacia una República independiente y un pueblo libre”.

Asimismo, apuntó que, en el caso de Jaramillo, no se trata de una medalla a una persona, sino al “desarrollo de su vida, como médico y político“.

Más allá de las explicaciones que ha dado Petro sobre los motivos de esta decisión, las críticas no se han hecho esperar y han llegado de diferentes sectores políticos y sociales.