Gustavo Petro entregó documentos desclasificados del extinto DAS sobre el asesinato de Jaime Garzón

Este jueves 30 de julio, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, encabezó el acto de entrega de los primeros documentos desclasificados del extinto DAS.

Archivos que tienen que ver con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, en hechos materia de investigación que se registraron el 13 de agosto de 1999.

MinInterior designado se pronunció frente a la elección del contralor: “Se exige que escojan a alguien anticorrupción”

“Un poco paradójico pareciera dar vueltas sobre el mismo eje, que son los mismos cien años de soledad, se develan demasiado tarde para que una memoria quede en la sociedad y esa memoria pueda ser que en generaciones futuras no se repitan los hechos, sobre los archivos que se entrega”, indicó Petro.

Con la presencia del presidente saliente, Gustavo Petro, inició en la Casa de Nariño el acto de entrega de los documentos desclasificados del extinto DAS. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eTnCFZZUgv — Revista Semana (@RevistaSemana) July 30, 2026

Y agregó en su declaración: “Yo hice esta promesa en campaña, es obligatorio hacerlo, no solo los archivos del DAS, sino de toda la Fuerza Pública, poco se ha avanzado; la Comisión de la Verdad habla de 700.000 personas asesinadas, es una cifra de un genocidio, son 10 gazas”.

“Verdad, justicia y reparación, frases que repetimos muy seguido, dieron mucha esperanza sobre las respuestas violentas y pareciera que la paz definitiva iba a llegar, pero está atravesado, que está en un enorme conflicto de la sociedad, como en una cuerda floja, pasamos por épocas de paz y de violencia, de manera intermitente”, recalcó el mandatario saliente.

Entrega que se dio a raíz de la expedición del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, con esa medida, el Ejecutivo ordenó el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN).

Sumado a ello, el decreto permite que esos documentos podrán ser consultados públicamente, pero no de manera inmediata ni indiscriminada. Antes, deberán pasar por un proceso técnico de intervención archivística, digitalización y anonimización, con el fin de proteger datos personales, fuentes sensibles y cualquier información que pueda comprometer la seguridad nacional o la vigencia del régimen democrático.

Abelardo De La Espriella anunció tres nuevos funcionarios para su Gobierno: Sandra Bessudo, Marco Acosta y Ricardo Ayerbe

Finalmente, el decreto recoge de manera explícita las órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha insistido en el valor probatorio de estos archivos para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y para la reconstrucción de patrones de persecución estatal en el marco del conflicto armado.