Abelardo De La Espriella lanzó compromiso: “A mí me toca enamorar a Soacha, me voy a esforzar y créame que lo voy a conseguir”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lideró un nuevo capítulo de los empalmes regionales. En esta ocasión fue el turno de Cundinamarca y, al término del encuentro, que contó con la participación de autoridades municipales, el mandatario electo anunció un compromiso que llamó la atención de los asistentes.

Se refirió a Soacha al señalar que uno de sus objetivos, una vez se posesione como presidente, será integrar ese municipio al bloque de seguridad nacional.

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“Ustedes saben que creamos unos bloques de seguridad con las principales ciudades: Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Incluimos también, por supuesto, a Bogotá e Ibagué recientemente, y lo haremos con la inclusión de Soacha, que hará parte del bloque de seguridad”.

Y añadió: “A mí me toca enamorar a Soacha. Me voy a esforzar y, créanme, que lo voy a conseguir. Obras son amores y no voy a dar razones. Yo solamente necesito que me dejen entrar y que me dejen hacer un par de cosas. Voy a enamorar a Soacha y ese es el reto. A mí me gustan los retos y, si es difícil, mucho mejor”.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que Soacha integrará el frente de seguridad nacional. “A mí me toca enamorar a Soacha. Me voy a esforzar y, créanme, lo voy a conseguir”, aseguró. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ElMM1lJxeL — Revista Semana (@RevistaSemana) July 30, 2026

En ese mismo evento, que se llevó a cabo este jueves 30 de julio, el mandatario electo dio a conocer los nombres de tres funcionarios que harán parte de su equipo de Gobierno.

Se trata de Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro y Ricardo Ayerbe como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

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Por otro lado, a través de su cuenta personal en X, De La Espriella entregó detalles de una reunión de alto nivel que sostuvo: “El Gobierno de la Patria Milagro sigue fortaleciendo sus alianzas internacionales. Hoy sostuvimos una reunión con la vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo, Anabel González, para avanzar en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo, atraigan inversión y generen más oportunidades para todos los colombianos”.

“Seguimos construyendo, de la mano de nuestros aliados internacionales, el país que soñamos: una Colombia con más desarrollo, más prosperidad y más oportunidades”, concluyó el presidente electo.