Abelardo De La Espriella anunció tres nuevos funcionarios para su Gobierno: Sandra Bessudo, Marco Acosta y Ricardo Ayerbe

El mandatario electo, Abelardo De La Espriella, continúa tomando decisiones frente a la conformación de su equipo de trabajo. Anuncio que realizó una vez que finalizó una sesión del empalme regional que se desarrolló en Cundinamarca.

Se trata de Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Marco Acosta como presidente del Fondo Nacional del Ahorro y Ricardo Ayerbe como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.

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Cabe señalar que esta semana De La Espriella también dio a conocer quién será la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su administración. Se trata de María Carolina Restrepo Cañavera.

“La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, indicó De La Espriella en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

“En la Patria Milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia. Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”, subrayó.

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Finalmente y sobre la agenda de trabajo, el mandatario electo sigue recorriendo varias regiones del país: “No puedo construir el país desde un escritorio. Tengo que recorrerlo, escucharlo y comprenderlo desde la tierra. Por eso llegué al Vichada, en el corazón de la Orinoquía, para conocer de primera mano el enorme potencial de una región llamada a convertirse en uno de los principales motores del desarrollo agropecuario de Colombia”.

“Junto a productores, empresarios, expertos y líderes del sector recorrí proyectos que demuestran que sí es posible hacer del campo una fuente de prosperidad, empleo y seguridad alimentaria para millones de colombianos. No recorrí únicamente haciendas, cultivos y proyectos ganaderos. Recorrí una visión de país: una Colombia que vuelve a creer en su campo, que aprovecha su inmenso potencial y que entiende que la verdadera riqueza de la Nación nace de la tierra. La Patria Milagro también se siembra”, puntualizó.