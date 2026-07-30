El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, denunció que el Fonigualdad, perteneciente al Ministerio de la Igualdad, suscribió seis contratos por más de $82.090 de pesos a días de que termine la administración de Gustavo Petro.

La polémica no solo se relaciona con el extenso listado de contratos que han firmado los actuales funcionarios a días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, sino que esas contrataciones tienen lugar en medio del cierre de esa cartera y cuando ya el Gobierno había hecho oficial el decreto sobre la liquidación de la cartera.

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El congresista denunció que, después de que la liquidación de la entidad entrara en vigencia, se firmaron otros dos contratos por más de $31.271 millones. En otros términos: se suscribieron cuando ese despacho ya estaba en proceso de liquidación.

Entre los nuevos convenios está uno por $30.275 para el programa Jóvenes en Paz que se suscribió el primer día de julio, así como por 995 millones para la recuperación de zonas productivas pesqueras.

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Triana subraya que el Decreto 626 estableció que solo podían celebrarse los contratos estrictamente necesarios para adelantar ese proceso de liquidación, una condición que no estarían cumpliendo los que se suscribieron en el marco de la transición en el poder Ejecutivo.

“Sin embargo, ninguno de estos ocho contratos tendría, en principio, relación con la liquidación de la entidad. Por el contrario, todos están orientados a continuar ‘ejecutando’ programas y comprometiendo recursos públicos”, detalló el representante.

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Triana pidió a los organismos de control investigar si, efectivamente, los contratos suscritos tras la orden de liquidación del Ministerio de la Igualdad se alejaron de las excepciones determinadas en el decreto.