Julio César Triana denuncia que la UNP ordenó la reducción de su esquema de seguridad; las disidencias intentaron matarlo

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, denunció en su cuenta en X que la Unidad Nacional de Protección le informó sobre una reducción de su esquema de seguridad, pese a haber sido blanco de un atentado por parte de las disidencias de las Farc en agosto de 2025.

“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, dijo el congresista.

El congresista fue notificado de esta situación este miércoles 22 de julio y de inmediato pidió explicaciones.

“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, dijo Triana.

Así quedó el vehículo en el que se transportaba el representante Julio César Triana cuando sufrió un atentado en el Huila

Como el congresista de Cambio Radical fue uno de los legisladores que hizo la réplica al presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso, se preguntó si tendrá que ver si discurso con las decisiones tomadas.

“¿Tiene esta medida alguna relación con la réplica que le hice al presidente Gustavo Petro hace apenas dos días en el Congreso, donde denuncié el fracaso de la Paz Total y el sinnúmero de beneficios que recibieron los criminales bajo este gobierno?“.

Por ahora, no hay una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección, entidad que reforzó las medidas de seguridad del congresista tras el atentado de 2025.

Dicha acción por parte de las disidencias ocurrió el 13 de agosto de 2025 cuando se transportaba por las carreteras del departamento del Huila.

En ese momento el congresista denunció que recibió por lo menos ocho impactos de bala de fusil y pistola, sin embargo, logró salir ileso del lugar.

Julio César Triana reclamó ausencia de Petro durante el discurso de oposición: “Es la primera vez que el Congreso se posesiona en medio de marchas”

“Quiero contarles a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata; vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol. La ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la Fuerza Pública”, narró Triana en ese momento.

Opositores del Gobierno Petro han reclamado mayores medidas de seguridad ante el aumento de amenazas por parte de los grupos criminales que se han expandido por todo el territorio nacional.