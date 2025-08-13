Suscribirse

Así quedó el vehículo en el que se transportaba el representante Julio César Triana cuando sufrió un atentado en el Huila

Según narró el congresista, tuvieron que llegar “en rines” a la población más cercana.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 3:16 a. m.
Así quedó la camioneta de Julio César Triana.
Así quedó la camioneta de Julio César Triana. | Foto: SEMANA

El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, fue víctima de un atentado este miércoles, 13 de agosto, cuando se transportaba por las carreteras del departamento del Huila.

El congresista denunció que recibió por lo menos ocho impactos de bala de fusil y pistola, sin embargo, logró salir ileso del lugar.

Atentado Triana
El blindaje protegió al congresista. | Foto: SEMANA

Se conocieron las imágenes de cómo quedó el vehículo, pues según narró Triana quedó destruido por lo que tuvieron que llegar “en rines” al municipio de Pacol.

Allí se aprecian los distintos impactos de bala que sufrió la camioneta, que debido al blindaje con el que cuenta protegió la integridad del congresista.

“Quiero contarles a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata; vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol. La ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la Fuerza Pública”, narró Triana.

Contexto: Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

En otro video contó que ya se encontraba en la estación de Policía de Paicol en el Huila. Desde allí le agradeció a la Policía Nacional. “Sufrimos un demencial ataque. 8 impactos de bala de fusil y de pistola 9 milímetros estaban esperando específicamente el vehículo en el que me movilizaba”, afirmó el congresista.

Julio César Triana reporta agresión a tiros contra su vehículo
Julio César Triana reporta agresión a tiros contra su vehículo | Foto: Montaje El País: tomado de X @TrianaCongreso

Según dijo, varios de esos disparos iban dirigidos al lugar en el que se encontraba sentado, por lo que considera que estaba premeditado el ataque en su contra. Triana agradeció el trabajo de la fuerza pública y del Ejército por la reacción y la solidaridad. Descartó que se hayan presentado heridos.

Atentado Triana
En la zona delinquen estructuras de Mordisco y Calarcá. | Foto: SEMANA

“Logramos llegar en rines al pueblo más cercano que era Paicol y llegamos en rines a la estación. Aquí no solamente nos han protegido, sino que nos han dispuesto de un helicóptero para que podamos salir de aquí y llegar a la capital del Huila, que es Neiva”, señaló el representante de ese departamento.

Contexto: Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

El presidente Gustavo Petro confirmó el hecho y dijo que además de la medida del helicóptero, el Ejército ya estaba combatiendo las estructuras que atacaron al congresista y sugirió que se trataría de hombres bajo el mando de Iván Mordisco.

Atentado Triana
La camioneta fue impactada por 8 balas. | Foto: SEMANA

Desde Cambio Radical el exvicepresidente Germán Vargas Lleras reclamó por estos hechos porque en el Huila, además de Mordisco, tienen presencia las estructuras de alias Calarcá, con quien se encuentra negociando el Gobierno.

