SEMANA: Usted apuesta desde el comienzo por la campaña de Abelardo, cuénteme qué motivos llevaron a que usted se montara en este tren?

Jaime Felipe Lozada (J.L.): En el Huila necesitamos seguridad, que se restablezca el orden y la autoridad. Que con seguridad, orden y autoridad, como columna vertebral del programa del doctor Abelardo de la Espriella, podamos reactivar el sector agropecuario, que a nuestra región pueda llegar el crecimiento económico que todos deseamos, que puedan llegar oportunidades, que el Huila y el sur colombiano puedan ser esa región competitiva que todos anhelamos. Yo estoy seguro de que con seguridad se reactivarán renglones vitales para nuestra economía, como el turismo, por ejemplo, el agropecuario, el de hidrocarburos, el minero energético y una gran inversión pública por parte del Gobierno que encabezarán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

SEMANA: ¿Qué regiones serán clave para definir la elección presidencial?

J. L.: El Caribe será clave. Gustavo Petro, de manera descarada y violando todas las leyes habidas y por haber, antes de la primera vuelta se fue ocho días para la región Caribe a hacer política por su candidato, por Iván Cepeda, utilizando los recursos públicos para hacerlo, violando todas las leyes establecidas en la Constitución que le impiden a él, como presidente, hacer política. Por eso, Abelardo de la Espriella, que es del Caribe, en estos días anteriores ha focalizado sus estrategias políticas y su presencia en esa región.

También va a ser fundamental Bogotá. Según la encuesta de Atlas Intel, que debo decir es la firma que más acertadamente ha dado datos sobre la elección presidencial, no solo en Colombia, sino en el mundo. Abelardo de la Espriella está fortaleciendo su candidatura, que es vital en la zona centro. En la región andina y clave también, será lo que ocurre en Antioquia. En Huila ganamos en los 37 municipios, incluyendo la ciudad de Neiva, que el Pacto Histórico creía que les pertenecía.

SEMANA: Su candidato está repuntando en zonas que antes votaron por la izquierda. ¿Cuál es la explicación?

J. L.: La gente está cansada de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de vivir con temor y zozobra, de lo que está ocurriendo con el sistema de salud; de la mentira, del odio, de la polarización promovidas por Gustavo Petro y por su heredero. Por eso, en Neiva ganamos; por eso, en Bogotá se está repuntando. Los comerciantes están siendo vacunados por las disidencias de las Farc porque en la zona rural de Neiva y en muchos otros municipios a nuestros cafeteros les están cobrando por palo de café sembrado. Eso es inaudito, eso nunca había ocurrido en la región. Hoy la extorsión está generalizada y desbordada. Por eso en esos municipios o en esas ciudades en donde se creía que el Pacto Histórico era mayoría, se demostró que no lo son.

SEMANA: Uno de los temas que más le preocupa es la inseguridad, ¿cuáles son las ideas más importantes para este asunto?

J. L.: Necesitamos que se restablezca la seguridad. Que se les ordene a la Fuerza Pública, respetando por supuesto los Derechos Humanos, la ley y la Constitución, que combatan a los criminales; que protejan, como les ordena la ley y la Constitución, a los ciudadanos de bien que todos los días salen a construir país. Necesitamos hacer presencia en el territorio, pero la seguridad debe estar atada a la inversión pública del Gobierno nacional.

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SEMANA: El candidato habló de ‘destripar a la oposición’. ¿Qué garantías daría el candidato Abelardo de la Espriella, como eventual presidente, a la oposición? ¿Qué responde a quienes creen que podría existir una persecución a la oposición?

J. L.: Él no se refirió a destripar a la izquierda. Esa fue una frase sacada de contexto para tratar de afectar su nombre y su candidatura. Él es un hombre que respeta profundamente la Constitución y la izquierda democrática; en su gobierno será valorada, respetada y se le brindarán todas las garantías constitucionales para que puedan ejercer su actividad política, ideológica y proselitista. Entonces, tendrán todas las garantías en el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella para que puedan desarrollar su actividad política. Ahora bien, los que sí tienen que temer son aquellos que utilizan todas las formas de lucha; son aquellos de la izquierda radical que, en vez de hacer política, han estado a lo largo de los últimos años asociados o afines a los grupos criminales, bien sea del ELN, de las disidencias de las FARC o anteriormente de las FARC. A ellos sí se les va a combatir con decisión y con determinación.

SEMANA: Usted ha asegurado que hay noticias falsas sobre lo que propone De la Espriella. ¿Cuáles son?

J. L.: La primera, que Abelardo de la Espriella va a bajar el salario mínimo, es falsa. Él ha dicho que va a respetar el salario mínimo de los trabajadores colombianos, que es un derecho adquirido. Lo que hará es disminuirles los impuestos a los empresarios para que no sigan asfixiados. Dos, que va a violentar el medioambiente a través del fracking. Falso. Él va a respetar los ecosistemas, va a respetar las cuencas hídricas; el fracking se hará con tecnología de punta y en donde se pueda hacer. Y tres, que le va a quitar el subsidio a los adultos mayores. Eso es falso de toda falsedad. Hoy el subsidio para los adultos mayores está en 230 mil pesos; se propone subirlo a 400 mil pesos.

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SEMANA: Usted habla de los derechos adquiridos y entre estos también están el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y el de las personas LGTB a celebrar una unión marital. ¿Qué pasaría con esos derechos adquiridos en un Gobierno de Abelardo?

J. L.: Son derechos adquiridos. Hay tres causales que ha definido perfectamente la corte y se van a respetar. Los derechos adquiridos de los trabajadores o de las minorías sociales en Colombia, de los grupos sociales, se van a respetar en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Hoy hay una campaña de difamación, una campaña enfocada a generar temor y zozobra que nada tiene que ver con la realidad.

SEMANA: Las encuestas han estado a favor de ustedes, ¿hay aires triunfalistas en la campaña?

J. L.: Hemos dado un paso muy importante, pero no hemos ganado nada. Aquí no hay triunfalismos de ninguna índole, hay optimismo, que es distinto. Pero para utilizar el argot futbolístico, ya que hace pocos días inició el Mundial, ganamos el primer tiempo; falta el segundo, que es el definitivo, y esto no se acaba hasta que el árbitro pite, es decir, hasta que se cierren las urnas a las 4 de la tarde el próximo 21 de junio. Aquí no hay triunfalismo de ninguna índole. Debemos seguir trabajando sin descanso, redoblando esfuerzos, convocando la voluntad de los huilenses, en mi caso, y de los colombianos para que confíen en las propuestas de Abelardo y de José Manuel. La mejor opción para regir los destinos del país es esa fórmula que se entiende perfectamente, que no tiene en su cabeza, ni en su corazón un modelo político, social, económico y cultural fracasado como el que sí tienen Iván Cepeda y Aida Quilcué. Pero acá el trabajo es convencer a los indecisos.