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Detalles de la remodelación del centro de operaciones de Abelardo De La Espriella: “La infraestructura adecuada”

El presidente electo se posicionará el próximo viernes, 7 de agosto.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

31 de julio de 2026 a las 6:27 p. m.
Esta será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Estará dentro del Batallón Paraíso.
Esta será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla. Estará dentro del Batallón Paraíso. Foto: Suministrada a SEMANA.

A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella para el periodo constitucional de cuatro años, se definen los ajustes de infraestructura para su ejercicio de gobierno.

El presidente electo confirmó que ejercerá sus funciones desde Barranquilla, modificando la tradición de operar permanentemente desde Bogotá.

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Frente a esta determinación, las autoridades locales del Atlántico adelantan las obras de adecuación física y tecnológica necesarias en la capital departamental.

Las intervenciones buscan acondicionar las instalaciones requeridas para el funcionamiento del despacho del jefe de Estado y su equipo de trabajo en la región del Caribe.

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Sobre el acondicionamiento de los espacios institucionales, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, declaró que se contará con “lo necesario para que el presidente cuente con facilidades tecnológicas y la infraestructura adecuada para atender los asuntos del país desde Barranquilla”.

Adecuaciones en el Batallón Paraíso y respuesta a cuestionamientos

La elección del edificio del Batallón Paraíso como sede del poder ejecutivo nacional generó observaciones por parte de distintos sectores locales. El predio militar se encuentra en proceso de remodelación para cumplir con los estándares requeridos por la Presidencia de la República para las actividades oficiales.

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Frente a las opiniones sobre los trabajos en la instalación militar, el gobernador explicó a Caracol Radio que su despacho acepta “las críticas, pero aclaramos que no es una obra nueva, sino la refacción de una estructura construida hace años con recursos de la tasa de seguridad”.

El mandatario departamental precisó que la edificación fue levantada durante la emergencia sanitaria de la pandemia para atender requerimientos de las Fuerzas Militares.

La actualización actual incluye mejoras en fachadas, sistemas de aire acondicionado y ventanería de seguridad, esta última aportada mediante donaciones del sector privado de la ciudad.

Coordinación para el funcionamiento del Gobierno nacional

Las obras de mantenimiento en el Batallón Paraíso avanzan con el apoyo de aportes de la empresa privada, entre los que figura la firma Tecnoglass. Las autoridades departamentales proyectan entregar las instalaciones adaptadas para el inicio del periodo gubernamental que se extenderá durante los próximos cuatro años.