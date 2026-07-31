Así fue el intenso choque entre Gustavo Petro y un ministro designado de Abelardo De La Espriella: “Brutal”

No pasó desapercibido el intercambio de mensajes que se registró en la plataforma X entre el presidente saliente de la República, Gustavo Petro, y uno de los ministros designados del mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

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Se trata del designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que publicó un mensaje en X, que llamó la atención de Petro: “Insistir en exigir una licencia ambiental para un proyecto diseñado precisamente para la restauración ecológica y la mitigación del canal del Dique es un trámite burocrático innecesario que solo ha servido para dilatar las soluciones durante cuatro años y generar sobrecostos absurdos a los colombianos”.

“Este ecosistema no requiere más dilaciones ni estudios desmedidos que pretenden abarcar áreas desproporcionadas; ya cuenta con un plan de restauración ambiental autorizado”, recalcó Arjona.

Y agregó en el mensaje: “Por eso, a partir de este 8 de agosto, el proyecto tendrá vía libre para iniciar su construcción sin someterse a trámites superfluos, priorizando la recuperación del territorio y el desarrollo de la infraestructura terciaria que las comunidades necesitan con urgencia”.

Posteriormente, Gustavo Petro le respondió: “Brutal. El próximo ministro de Medio Ambiente ve natural que el canal del Dique deje de echar agua contaminada a la bahía de Cartagena, donde viven los más ricos de Colombia y fuera de Colombia, cosa que se puede lograr, pero presiona para que el proyecto arroje el agua contaminada al golfo de Morrosquillo, al frente de San Onofre, donde viven las comunidades negras. Repetir la historia de la esclavitud”.

Finalmente, el ministro designado del Gobierno de Abelardo De La Espriella respondió a Petro: “Permitir que el canal del Dique siga deteriorando los ecosistemas mientras las soluciones permanecen paralizadas es una verdadera injusticia ambiental. La #PatriaMilagro no trasladará la contaminación de un lugar a otro. Ejecutará un proyecto de restauración ambiental sustentado en criterios técnicos y con seguimiento permanente. Restaurar no puede seguir siendo sinónimo de aplazar”.

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Ese choque se registró a pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella en Cali el 7 de agosto, fecha en la que saldrá oficialmente del poder Gustavo Petro.