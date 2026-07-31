Rodrigo Lara defiende a Ana María Vesga y dice por qué Petro tiene “miedo” de su nombramiento: “Esa es la verdad”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, le respondió al presidente Gustavo Petro por criticar la decisión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, de nombrar a Ana María Vesga al frente del Ministerio de Salud.

Gustavo Petro arremete contra nombramientos de Ana María Vesga como ministra de Salud y de Indalecio Dangond en Agricultura: “Ya saben lo que va a pasar”

A través de su cuenta de X, Lara calificó esta designación como una “gran noticia” para el país. Sostuvo que los gremios médicos y científicos la reciben con una gran satisfacción.

“Saben que es alguien idóneo, preparado y moralmente intachable para rescatar un sector que este Gobierno llevó al borde del colapso“, dijo.

El ministro designado apuntó que Vesga tendrá como uno de sus principales objetivos recuperar las EPS intervenidas y “limpiar” la Superintendencia de Salud, dirigida hoy en día por Daniel Quintero y donde, según el funcionario del nuevo Gobierno, “hay manos de algunos de los políticos más corruptos que ha visto este país”.

En la publicación, aseguró: “Esa es la verdad que Petro no quiere que se cuente: su Gobierno ahondó la crisis de las EPS para entregárselas a interventores de bolsillo y saquear la salud de los colombianos”.

En ese sentido, aclaró que todo se trató de un plan y no de una negligencia, como muchos han querido hacer ver.

“Por eso el miedo. Se les nota. Les aterra que la Fiscalía (y por eso su afán por capturar políticamente al nuevo contralor) destape el entramado y responda por cada peso robado a los enfermos de Colombia”, escribió.

Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Lara concluyó su trino diciendo: “Ese capítulo se acabó. Llega gente competente, con las manos limpias y el deber de responderle al país”.

Estas palabras del ministro designado llegan después de que el saliente jefe de Estado asegurara que con esta decisión De La Espriella le está entregando la salud a los dueños de las EPS.

“Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas”, dijo el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El mandatario fue más allá y pronosticó lo que va a pasar por cuenta de esta designación de Vesga como ministra de Salud.

“Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”, señaló.