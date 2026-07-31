Petro insiste en el fraude electoral a pocos días de dejar su mandato: “Las pruebas que demuestran”

El próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá el mandato.

Sin embargo, el presidente saliente, Gustavo Petro, sigue insistiendo en que hubo fraude electoral en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de junio, día en el que De La Espriella derrotó en las urnas al hoy excandidato, Iván Cepeda.

En ese sentido, a través de su cuenta en X, Petro compartió un mensaje en el que indicó que el lunes 3 de agosto se presentarán unas supuestas pruebas que, según el jefe de Estado, “demuestran el patrón” que se utilizó “para afectar” puestos de votación.

Petro insiste en que hubo fraude en las elecciones y revelará denuncia: “El pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”

“El día lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo, por los representantes de más de 70.000 testigos digitales, las pruebas que demuestran el patrón estadístico que se usó para afectar 1.665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos”, fue el mensaje de Petro en X.