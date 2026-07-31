Petro insiste en el fraude electoral a pocos días de dejar su mandato: “Las pruebas que demuestran”

El próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá el mandato.
Sin embargo, el presidente saliente, Gustavo Petro, sigue insistiendo en que hubo fraude electoral en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de junio, día en el que De La Espriella derrotó en las urnas al hoy excandidato, Iván Cepeda.
En ese sentido, a través de su cuenta en X, Petro compartió un mensaje en el que indicó que el lunes 3 de agosto se presentarán unas supuestas pruebas que, según el jefe de Estado, “demuestran el patrón” que se utilizó “para afectar” puestos de votación.
“El día lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo, por los representantes de más de 70.000 testigos digitales, las pruebas que demuestran el patrón estadístico que se usó para afectar 1.665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos”, fue el mensaje de Petro en X.