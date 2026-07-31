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Petro insiste en el fraude electoral a pocos días de dejar su mandato: “Las pruebas que demuestran”

El presidente Gustavo Petro compartió un mensaje en X esta mañana de viernes.

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Redacción Confidenciales
31 de julio de 2026 a las 8:42 a. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia / Adobe Stock

El próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá el mandato.

Sin embargo, el presidente saliente, Gustavo Petro, sigue insistiendo en que hubo fraude electoral en las elecciones que se llevaron a cabo el 21 de junio, día en el que De La Espriella derrotó en las urnas al hoy excandidato, Iván Cepeda.

En ese sentido, a través de su cuenta en X, Petro compartió un mensaje en el que indicó que el lunes 3 de agosto se presentarán unas supuestas pruebas que, según el jefe de Estado, “demuestran el patrón” que se utilizó “para afectar” puestos de votación.

Gustavo Petro, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.
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“El día lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo, por los representantes de más de 70.000 testigos digitales, las pruebas que demuestran el patrón estadístico que se usó para afectar 1.665 puestos de votación y más de 1.800.000 votos”, fue el mensaje de Petro en X.