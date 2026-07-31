Los expresidentes Iván Duque y Michelle Bachelet, junto con otros líderes del mundo, presentan esperado informe sobre América Latina

La Cepal anunció que publicará el próximo 4 de Agosto la CEPAL lanzará en Chile el Reporte sobre el futuro de América Latina en un nuevo entorno Geopolítico.

Se trata de un trabajo realizado por una Comisión de Alto Nivel con 13 expertos internacionales de primer orden, presidida por el Ex Presidente Colombiano Iván Duque y la Ex Presidenta de Chile Michelle Bachelete.

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La Comisión reunió a “referentes internacionales de distintas regiones, disciplinas y trayectorias para analizar las rupturas globales y ofrecer propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, dice la Cepal.

Ese destacado grupo de líderes políticos, académicos y expertos internacionales es integrado, además de los expresidentes Bachelet y Duque, por el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; la fundadora y CEO de Wusawa Advisory, Qian Liu; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí; el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, Aloizio Mercadante; la primera ministra de Barbados, Mía Mottley; el expresidente del Colegio de Ciencia, Tecnología y Artes Aplicadas de Trinidad y Tobago, Keith Nurse; la vicepresidenta de Estudios y titular de la Cátedra Maurice R. Greenberg del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O’Neil; el presidente del Berlin Global Dialogue, Lars-Hendrik Röller; el exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Harsha Vardhana Singh; la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, Vera Songwe; y el editor jefe de Americas Quarterly, Brian Winter.