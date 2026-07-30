Retiran la ‘Paloma de la paz’ de Fernando Botero de la Casa de Nariño antes de la llegada de Abelardo De La Espriella

La Casa de Nariño sigue mostrando los primeros cambios de cara al relevo presidencial. En las últimas horas fue retirada la Paloma de la paz, una de las obras más representativas del maestro Fernando Botero, que durante varios años permaneció en la sede del Gobierno nacional y que ahora será llevada al Museo Nacional, a menos de una semana para la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

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Las imágenes del traslado muestran a un grupo de especialistas desmontando cuidadosamente la escultura para iniciar su proceso de embalaje y transporte. Debido a su valor artístico y patrimonial, la pieza fue manipulada bajo protocolos especiales para evitar cualquier afectación durante el recorrido hasta su nuevo destino.

La obra llegó a la Casa de Nariño luego de que Fernando Botero decidiera entregarla al Estado colombiano en 2016. El artista presentó la escultura como un gesto simbólico alrededor del proceso de paz que atravesaba el país en ese momento, convirtiéndola desde entonces en uno de los elementos más representativos del palacio presidencial.

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Aunque durante varios años hizo parte de los espacios oficiales de la Presidencia, esta no es la primera vez que la escultura cambia de ubicación. En anteriores transiciones de gobierno también fue trasladada al Museo Nacional y, posteriormente, regresó a la Casa de Nariño, por lo que su salida vuelve a coincidir con un nuevo cambio de administración.

En los próximos días continuarán los ajustes logísticos y administrativos previos a la ceremonia de posesión, prevista para la próxima semana en Cali, mientras el Palacio entra en una nueva etapa política.