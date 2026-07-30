Carlos Fernando Galán se pronunció por inmovilización del carro que conductor intentó subir a puente peatonal de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció después de que se confirmara la inmovilización del vehículo marca Chevrolet Spark azul de placa ZIX013, el cual intentaron subir a un puente peatonal de Bogotá.

El procedimiento se realizó en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, donde el carro se encontraba detenido. Tras esto, ya fue llevado a los patios y, además, se ha conocido que con este mismo se cometieron varias infracciones.

A través de su cuenta de X, el mandatario capitalino, que ha seguido de cerca el caso y ha mostrado su indignación, se refirió nuevamente a la situación, aunque lo hizo de una manera corta.

“El spark azul que intentó subirse a un puente peatonal, entre otras salvajadas, fue inmovilizado”, señaló.

Ahora, resta esperar para conocer cómo avanza el caso en contra del conductor que intentó subir el puente, ya que se confirmó que tenía 35 comparendos por más de 24 millones de pesos y, por lo mismo, se está buscando suspenderle la licencia de conducción.