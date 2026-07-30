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Mayor del Ejército (r) Wladimir Gómez Becerra estaría habilitado para ser secretario de la Comisión Segunda del Senado

Se había generado toda una polémica por la situación del exintegrante de las Fuerzas Militares y su postulación para este cargo.

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Redacción Semana
30 de julio de 2026 a las 11:21 a. m.
En la Comisión Segunda del Senado se debaten temas relacionados con la defensa del país.
En la Comisión Segunda del Senado se debaten temas relacionados con la defensa del país. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

El mayor (r) del Ejército Wladimir Gómez Becerra estaría habilitado para ser el secretario de la Comisión Segunda del Senado, puesto para el que está sonando desde hace varios días.

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Nueva barrida de coroneles en el Ejército. La decisión la tomó la ministra de Defensa (e) Angélica Verbel

Aunque se había generado una discusión por posibles conflictos de interés, SEMANA conoció varios documentos que sustentarían lo contrario.

Se trata de varios documentos oficiales que constatarían que Gómez podía postularse como víctima del conflicto armado para una de las 16 curules de paz que están en el Congreso.

Además, no tendría ningún impedimento en los entes de control para llegar a ejercer este cargo.