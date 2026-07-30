Mayor del Ejército (r) Wladimir Gómez Becerra estaría habilitado para ser secretario de la Comisión Segunda del Senado

El mayor (r) del Ejército Wladimir Gómez Becerra estaría habilitado para ser el secretario de la Comisión Segunda del Senado, puesto para el que está sonando desde hace varios días.

Nueva barrida de coroneles en el Ejército. La decisión la tomó la ministra de Defensa (e) Angélica Verbel

Aunque se había generado una discusión por posibles conflictos de interés, SEMANA conoció varios documentos que sustentarían lo contrario.

Se trata de varios documentos oficiales que constatarían que Gómez podía postularse como víctima del conflicto armado para una de las 16 curules de paz que están en el Congreso.

Además, no tendría ningún impedimento en los entes de control para llegar a ejercer este cargo.