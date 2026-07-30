El gobierno entrante de Abelardo De La Espriella ha comenzado a tener los primeros logros en materia legislativa. Aunque se interpretó que comenzó con una derrota tras la elección de Honorio Henríquez (Centro Democrático) sobre Alfredo Deluque (Partido de la U), lo cierto es que poco a poco ha ido logrando consolidar las mayorías y el papel del ministro designado, Rodrigo Lara, habría sido fundamental.

El Senado aprobó que la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sea en Cali

El más reciente pulso se vivió en el Senado con la aprobación de una proposición para trasladar la posesión presidencial del próximo 7 de agosto a Cali, lo cual tuvo el respaldo de 58 senadores, mientras que 30 se mostraron en contra.

Ese resultado es el reflejo de cómo estarían las cargas, por lo menos en Senado, inclinadas a favorecer al gobierno entrante, lo que le da un buen ambiente para el arranque de su gobierno y para tramitar las reformas.

Las cuentas son las siguientes: el Partido Conservador, que se declaró en las últimas horas partido de Gobierno, cuenta con 13 curules que estarían respaldando las ideas del Tigre.

Otra de las bancadas que hizo ese anuncio fue Cambio Radical, que tiene 7 escaños. A esas se les suman las cuatro de Salvación Nacional, que es el partido que coavaló a De La Espriella desde las elecciones.

La segunda colectividad más grande es el Centro Democrático, con 17 escaños. Como quedó demostrado en la elección de Deluque, y según las posiciones de algunos congresistas de la bancada, aunque se declararon partido de gobierno, habrá voces que cuestionen algunas ideas del gobierno entrante.

En el debate sobre si se debía trasladar el Congreso a otra región para la posesión de Abelardo De La Espriella, el senador Rafael Nieto aseguró que no estaba de acuerdo con que fuera en una guarnición militar; el representante Daniel Briceño, por su parte, cuestionó que el traslado del Congreso a Cali podría costar más que si se hacía en Bogotá, por lo que pidió que cada congresista asuma sus gastos.

Tanto el ministro designado Lara como el presidente electo saben que llegar a consensos con esta bancada será clave para que los proyectos puedan salir adelante.

Una de las diferencias que se había generado entre el uribismo y el abelardismo se debió a las confrontaciones públicas entre el estratega Carlos Suárez y el expresidente Álvaro Uribe. Suárez decidió superar el tema y publicó un mensaje en el que pedía avanzar como símbolo de paz para lo que viene en la relación entre ambas fuerzas políticas, que son cercanas ideológicamente.

El Senado empezaría respaldando las ideas de Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por su parte, el petrismo promete hacer una fuerte oposición junto a otros congresistas que serán independientes y que criticarán al gobierno entrante desde el Congreso con lo que no están de acuerdo. Como se había anunciado, Iván Cepeda será uno de los principales opositores a De La Espriella, como sucedió en la plenaria de este miércoles 29 de julio, en la que volvió a reclamar por la ciudadanía estadounidense de De La Espriella. El Pacto Histórico anunció que no irá a esa posesión.

En el caso de la Cámara de Representantes, el mandatario entrante también tendría unas amplias mayorías por las alianzas que se han logrado conformar en los partidos.

De hecho, en esta corporación la diferencia sería más marcada, pues en la discusión de trasladar la posesión de De La Espriella a Cali, el pulso quedó: 117 votos por el sí y solo siete por el no.

El próximo gran reto para el gobierno entrante estará en la elección del contralor general, que será el 12 de agosto, por lo que para ese momento De La Espriella ya tendrá puesta la banda presidencial y el ministro Lara estará en los pasillos del Capitolio Nacional buscando mantener esos acuerdos.