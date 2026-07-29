“No voy a salir en cuatro años para despachar desde cada uno de los municipios”: Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reiteró que no tendrá viajes internacionales para enfocarse en trabajar desde las regiones.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, hizo el balance de su visita a Perú: “Colombia está de nuevo en el panorama internacional”

“Mientras yo estoy aquí, una delegación encabezada por el señor vicepresidente, el señor canciller y el ministro de Comercio está en la posesión de la señora presidenta del Perú, mi querida amiga Keiko Fujimori. Yo les dije a ellos: ‘Ustedes atienden lo internacional, yo me quedo en las regiones’; por eso mi compromiso es total: no voy a salir en cuatro años para despachar desde aquí, desde cada uno de los 47 municipios de este departamento; grande de la Patria”, dijo el presidente electo.

De La Espriella se refiere al viaje que hizo la delegación encabezada por Restrepo a Perú para la posesión de la presidenta Fujimori. Según destacó el vicepresidente electo, ese encuentro sirvió para conversar temas fundamentales para trabajar con ese país. Además, tuvo la oportunidad de reunirse con otros líderes de la región y de distintas naciones.

“Es una demostración de que Colombia está de nuevo en el escenario internacional, que está construyendo en beneficio de los ciudadanos y que entiende perfectamente que, a través del comercio internacional, a través de la inversión, a través de la cooperación internacional, siempre beneficiamos a nuestros actores más vulnerables en la sociedad, en la época y en la era del Tigre, Abelardo De La Espriella”, afirmó Restrepo.

Además, el vicepresidente electo señaló que conversó con distintos líderes sobre cómo fortalecer la Comunidad Andina (CAN) y avanzar para que la Alianza del Pacífico recupere su dinámica, así como sobre el fortalecimiento de la inversión que llegará al país y del comercio internacional.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia desde 2026 hasta 2030 Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: SEMANA

“Para ese propósito tuvimos reuniones bilaterales con el vicepresidente del Perú, Galarreta; con la presidenta, Keiko Fujimori; con el presidente Kast, de Chile; con el presidente Paz, de Bolivia; con el presidente Peña, de Paraguay; con el presidente Noboa, del Ecuador; y hemos tenido también un encuentro con el rey Felipe VI de España; con el presidente Milei y tuvimos trabajo con la ministra de Economía de El Salvador y con la ministra de cooperación internacional de Emiratos Árabes Unidos”, agregó el vicepresidente electo.

De La Espriella ya había dicho desde la pasada campaña electoral que se iba a enfocar en trabajar desde las regiones y que no saldría del país a cumplir agendas diplomáticas, sino que enviaría a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y otros miembros del gobierno entrante.