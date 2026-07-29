El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue conformando lo que será su gabinete en el arranque de su gobierno. El abogado anunció que Carolina Restrepo Cañavera será la directora del ICBF.

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De La Espriella destacó que se trata de un cargo fundamental pues será la persona que proteja a los niños, niñas y adolescentes del país, por lo que eso “exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público”.

El presidente electo aseguró que la escogió por su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumado a su disciplina, integridad y capacidad técnica”, que considera que “será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

“En la patria milagro, el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia”, dijo De La Espriella.

Para el presidente electo el futuro del país empieza con el bienestar de los menores de edad. “¡Firme por la infancia, firme por la transparencia y ¡Firme por la patria", afirmó.

Por su parte, Restrepo agradeció esta designación. “Gracias, presidente Abelardo De La Espriella por su confianza. Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la patria milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”, señaló.

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