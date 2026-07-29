Gustavo Petro publicó llamativo mensaje: “En medio de las cochinadas, se encuentran las perlas de la evaluación del Gobierno que termina”

En medio de la polémica que rodea al Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, tras las denuncias formuladas por la exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, en varios medios de comunicación, el jefe de Estado publicó un llamativo mensaje.

Lo hizo a través de su cuenta personal en X. La publicación no pasó desapercibida entre los usuarios de esa red social: “En medio de las cochinadas, se encuentran las perlas de la evaluación del gobierno que termina”.

El presidente también escribió: “Miren esta evaluación de Unesco sobre el sistema de educación que produjo nuestro gobierno”.

En medio del escándalo que ha generado reacciones en distintos sectores del país, este miércoles 29 de julio Angie Rodríguez radicó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Uno de los apartes del documento señala: “La noche del 13 de enero de 2026, antes de obligarla a renunciar, el señor Gustavo Petro Urrego realizó señalamientos injuriosos, calumniosos y machistas contra Angie Rodríguez. En su afán por desacreditar su criterio para impedir el nombramiento de su amiga Juliana Guerrero, la insultó señalándola de narcotraficante, paramilitar y además de sostener un romance con un supuesto ‘paramilitar’, todo esto en voz alta en pleno palacio de Nariño. Posterior a ello, el señor Gustavo Petro Urrego intimida a la doctora Angie Rodríguez, recordándole su pasado como miembro del movimiento armado M-19 y la amenaza”.

Wilson Ruiz, Angie Rodríguez y la denuncia contra Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

“Una relación cercana entre la señora Juliana Guerrero y el presidente Gustavo Petro y de allí el interés por su nombramiento. En su relato, Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Petro que seguían sus instrucciones, abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”, dice otro de los apartes de la denuncia presentada por Angie Rodríguez.

Entre tanto, cabe señalar que recientemente Angie Rodríguez arremetió contra la joven Gabriela Muñoz en una entrevista con Noticias RCN, en la que manifestó que, supuestamente, tendría incidencia en la Aerocivil.

Consejo de Estado frenó gigantesco traslado express de 4 billones de pesos a la UNGRD, por decreto presidencial

Ante esos señalamientos, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Gabriela Muñoz a través de sus redes sociales: “La calumnia sobre esta joven se demuestra por un periodista de extrema derecha que aquí cuenta la realidad de los contratos de la familia Muñoz Olaya de clase media y sin riquezas y que transmito, y en la que no tiene responsabilidad alguna la joven Gabriela Muñoz. Pero sí nos demuestra que la señora Angie habla en la radio sin información alguna y por venganza”.