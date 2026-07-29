Esta es la denuncia de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: menciona a Juliana Guerrero e “insultos” del presidente

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicó oficialmente este miércoles, 29 de julio, una denuncia contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Los delitos: injuria y calumnia.

Wilson Ruiz, Angie Rodríguez y la denuncia contra Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

SEMANA conoció el contenido de la denuncia, en la que se lee, entre otros argumentos: “La noche del 13 de enero de 2026, antes de obligarla a renunciar, el señor Gustavo Petro Urrego realizó señalamientos injuriosos, calumniosos y machistas contra Angie Rodríguez. En su afán por desacreditar su criterio para impedir el nombramiento de su amiga Juliana Guerrero, la insultó señalándola de narcotraficante, paramilitar y además de sostener un romance con un supuesto ‘paramilitar’, todo esto en voz alta en pleno palacio de Nariño. Posterior a ello, el señor Gustavo Petro Urrego intimida a la doctora Angie Rodríguez recordándole su pasado como miembro del movimiento armado M-19 y la amenaza”.

Angie Rodríguez ratificó en la denuncia que existía, evidentemente, “una relación cercana entre la señora Juliana Guerrero y el presidente Gustavo Petro y de allí el interés por su nombramiento. En su relato, Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Petro que seguían sus instrucciones, abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”.

Juliana Guerrero y Angie Rodríguez. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

En la denuncia también se lee la referencia de Angie Rodríguez a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y quien estaba siendo investigado por unas interceptaciones ilegales en las que se escuchaban, entre otros, a la señora Marelbys Meza, empleada de la señora Laura Sarabia.

Allí se mencionó que “varios de los uniformados le informaron como el deceso del coronel no se trató de un suicidio; por el contrario, fue asesinado y que posiblemente esto se orquestó al interior de la casa de Nariño”.

En la izquierda, Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, que denunció a la exjefa de gabinete de Gustavo Petro. A la derecha, el coronel Óscar Dávila, muerto en medio del escándalo. Foto: Juan Carlos Sierra

Como consecuencia de todo lo anterior, “Angie Rodríguez, en la actualidad, es objeto de amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones por parte de al parecer estructuras criminales que buscan silenciarla para que no continúe denunciando públicamente lo sucedido al interior de la casa de Nariño”.

Angie Rodríguez junto a Wilson Ruiz. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Dijo que “Rodríguez menciona cómo fue víctima ya ejerciendo como Directora del Fondo de Adaptación de varias extorsiones por parte de personas que puede identificar y que pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia y que querían obligarla a tomar decisiones frente al manejo de recursos”.

El señor Gustavo Petro —se lee en la denuncia— “ha venido presionando a Angie Rodríguez para que transfiera desde el presupuesto del Fondo Adaptación una cifra aproximada al billón de pesos sin justificación fiscal alguna”.

Denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Después de reafirmar varias de las denuncias que la gerente del Fondo Adaptación hizo contra Gustavo Petro en la prensa esta semana, el abogado Manuel Villanueva Luis, del grupo de juristas de Wilson Ruiz, consideró que “frente a los señalamientos de vínculos con estructuras criminales que realiza el señor Gustavo Petro a la señora Angie Rodríguez, se hace necesario precisar que la tipificación y vulneración de los principios del buen nombre y la honra, la jurisprudencia ha señalado cuatro requisitos que estructuran uno y otro tipo penal para su materialización, es decir, que ha diseñado unos lineamientos para su configuración, con el fin que su interpretación se realice de manera concreta en eventos como este”.

Y a renglón seguido se refirió a la “injuria” y la “calumnia”.

“De acuerdo con todo lo anterior, solicito a ese tribunal dar inicio a las actuaciones de su competencia de forma urgente con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de la doctora Angie Rodríguez”, remató el abogado.