Video del jugador colombiano que robó beso a Neymar en plena cancha: “Mi amor, mi amor”

Andrés ‘Shirra’ Mosquera encaró a Neymar y le logró robar un beso en el cuello. Su gesta fue difundida por el mismo jugador colombiano a través de redes sociales, donde también se vio la reacción del crack brasileño que se vio sorprendido en medio de la situación.

El jugador colombiano que estuvo hace poco en Millonarios e Independiente Santa Fe, fue de visita con Universidad Central de Venezuela Fútbol Club a casa de Santos por los playoffs de Copa Sudamericana.

Edwin Mosquera de UCV sacó su celular en el medio de Vila Belmiro y se grabó DÁNDOLE UN BESO EN EL CUELLO A NEYMAR, después de quedar eliminado de la Sudamericana…



Momentazo. 😅🇨🇴🇧🇷 pic.twitter.com/HdeuZQOhfu https://t.co/RUJyaJ6kwx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 29, 2026

Allí, cuando el partido terminó, se fue hacia Ney para pedirle un recuerdo. “Mi amor, mi amor” se le oye decir y, de repente, le lanza el beso al cuello al astro brasileño.

Ambos hacen gestos de risa, sin emitir un solo comentario al respecto. En redes el suceso se viralizó y generó todo tipo de comentarios para el futbolista cafetero.

Mundial 2030 para Neymar: su respuesta definitiva a jugarlo con la selección de Brasil

Santos eliminó a UCV en Sudamericana

Santos, con Neymar en cancha en el segundo tiempo, venció este martes 4-2 al club venezolano UCV y completó el trámite de la clasificación a octavos de final en la Copa Sudamericana 2026.

El Peixe decidía en su casa, Vila Belmiro, este cruce de los playoffs, tras ganar la semana pasada 4-1 en su visita a una Venezuela golpeada por los terremotos que dejaron miles de muertos y desaparecidos.

Samuel Sosa abrió la cuenta para el once venezolano apenas a los 19 segundos de juego.

Santos reaccionó con goles del boliviano Miguel Terceros en el minuto 39, Gabigol en el 56′ y Gabriel Menino en el 65′, antes de que la visita se acercara en el marcador a través del argentino Gonzalo Mottes en el 72′.

Rony, que poco antes había mandado un disparo al poste, puso cifras definitivas al encuentro en el 90+5′.

El rival de Neymar y compañía en la próxima fase será el Macará de Ecuador.

Ni siquiera se había cumplido un minuto cuando un error del defensa central Adonis Frías regaló un gol a Sosa y a UCV.

Neymar, que reapareció con dos goles en el Brasileirão el fin de semana, comenzaba en el banquillo.

Prensa brasileña reveló crudo comportamiento de Neymar en camerino: el astro respondió

Frías intentó pasar atrás el balón para el arquero Gabriel Brazão, pero la pelota quedó corta.

Sosa robó, atacó el área y definió con un toque suave por encima de Brazão.

Santos apretó, aunque Gabigol caía en la trampa del fuera de juego para neutralizar los ataques del Peixe.

Una jugada individual de Miguelito Terceros por fin niveló tras un pase largo de Menino.

El internacional boliviano sacó un zurdazo que se coló por el primer palo del guardameta Giancarlo Schiavone.

Ingreso del 10

Neymar entró tras el descanso junto al mediocampista Gabriel Bontempo y al defensa Lucas Veríssimo, habituales titulares en el Santos.

El 10 se hizo notar rápido con un pase muy peligroso a Gabigol, pero el centrodelantero pateó desviado.

No erró Gabigol en su siguiente oportunidad, tras un centro de Bontempo y un fallo de Schiavone cuando salió a interceptar el envío.

Y Menino amplió diferencias tras una bonita triangulación con Álvaro Barreal.

Neymar Jr. comunicó al final del juego con Santos su decisión final sobre no volver a la selección Brasil para el Mundial 2030 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

El partido y el cruce estaban decididos, aunque UCV tuvo carácter para volver a anotar, con un remate de Mottes tras un corner.

Aún tuvo tiempo Rony para mover las redes con un testarazo, a centro de Bontempo.

El sábado, Neymar reapareció en la liga brasileña y marcó dos goles, pero su equipo empató 2-2 con el colista Chapecoense y solo un punto le separa de la zona de descenso.

Ese fue el primer partido del astro de 34 años tras el fracaso de la selección de Brasil en el Mundial 2026, eliminada en octavos de final por Noruega.

*Con información de AFP.