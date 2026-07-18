Neymar llamó la atención con lujosa compra luego del Mundial 2026: este es su impactante precio

La eliminación de Brasil en el Mundial de 2026 marcó el cierre de una etapa para Neymar. Tras la derrota frente a Noruega, el delantero confirmó que esa había sido su última participación en una Copa del Mundo, una noticia que generó numerosas reacciones entre los aficionados al fútbol.

Devastadora noticia de Neymar: prensa de Brasil la ventiló y sería oficial en pocos días

Días después, el brasileño se convirtió en tendencia en redes sociales por una adquisición que refleja el estilo de vida que ha mantenido fuera de las canchas.

Se trata de un yate de lujo valorado en cerca de 23,3 millones de dólares. La embarcación llegó el pasado 13 de julio a Angra dos Reis, una de las zonas costeras más exclusivas de Brasil y un destino que Neymar frecuenta junto a su familia.

La noticia se conoció gracias a Nadinho Marinheiro, creador de contenido especializado en yates, quien compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en que ingresó al puerto.

Esta es la millonaria compra que hizo el deportista. Foto: AP

La compra se produjo pocos días después del Mundial, en donde Brasil quedó eliminado frente a Noruega. Aunque Neymar convirtió el único gol de su selección en el tiempo de reposición, el resultado no fue suficiente para avanzar de ronda.

El nuevo yate fue bautizado con el nombre de ‘Enejota’, en referencia a las iniciales del jugador.

Entre las principales características de la embarcación se destacan:

46 metros de longitud.

de longitud. 800 metros cuadrados de superficie útil.

de superficie útil. Seis suites para huéspedes.

para huéspedes. Helipuerto ubicado en la cubierta superior.

ubicado en la cubierta superior. Espacios diseñados para viajes de larga duración con privacidad.

Cuatro motores de alto rendimiento.

de alto rendimiento. Velocidad máxima cercana a 37 kilómetros por hora.

Antes de llegar a Angra dos Reis, el yate realizó un recorrido por la costa brasileña. Partió desde Fortaleza, hizo una escala en Recife Marina y posteriormente continuó su trayecto hacia el sur hasta arribar a BR Marinas, en Angra dos Reis.

Esta región es considerada uno de los principales destinos para embarcaciones de lujo en Brasil y es visitada con frecuencia por Neymar y su círculo cercano.

Con esta adquisición, el futbolista suma un nuevo bien de alto valor a su patrimonio, pocos días después de poner fin a su historia en los mundiales con la camiseta de Brasil.