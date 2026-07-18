José Gaviria no se contuvo y reaccionó al nombramiento de Paola Holguín dentro del gabinete de Abelardo De La Espriella

Paola Holguín fue designada como nueva ministra de Cultura del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, decisión que se conoció este jueves 16 de julio y que fue confirmada por SEMANA. La antioqueña asumirá el cargo luego de haber renunciado recientemente al Centro Democrático, tras participar en la consulta interna de esa colectividad.

José Gaviria reaccionó a fotos de Petro sonriente y diciendo que estaba ‘tranquilo’; no evitó la pulla: “Disfrazado con ropa grande”

Aunque dejó el partido, Holguín mantiene una estrecha relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en distintas oportunidades ha resaltado su capacidad de análisis y trabajo, al punto de describirla como la “inteligencia artificial” de su administración durante los ocho años que ocupó la Presidencia.

De hecho, el presidente electo hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de X, explicando motivos que rodearon a la mujer para encajar en este alto cargo dentro de su gabinete.

“La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro. Una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar la batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”, reseñó.

“Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”, agregó.

Ante esto, José Gaviria, famoso productor y recordado exjurado de Factor X, decidió pronunciarse y reaccionar en redes sociales al nombramiento de la exsenadora en este cargo.

El votante de Abelardo De La Espriella no dudó en mostrar su perspectiva de esta decisión, aplaudiendo y apoyando para que todo saliera bien.

Gaviria, a través de su perfil de X, citó el mensaje del presidente electo y dejó un breve mensaje que enmarcó su sentir: “Toda la suerte a Paola Holguín”, añadiendo unos emojis de manitas aplaudiendo.

Por el momento, el productor ha comentado acerca de estos pasos que ha dado el equipo de De La Espriella con su futuro gabinete, plasmando que está de acuerdo con ello.