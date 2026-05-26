Paola Holguín habló en vivo sobre Juan Daniel Oviedo y soltó confesión: “Hay temas complejos”

Queda menos de una semana para que se lleven a cabo las elecciones de 2026 y se conozca el nombre del próximo presidente o si se va a una segunda vuelta.

Paloma Valencia, junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, tiene grandes posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, aunque eso lo tendrán que decidir los colombianos el próximo 31 de mayo.

Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama electoral y de los errores que cree que ha cometido su compañera de colectividad. Una de las cosas que más llamó la atención fue lo que dijo sobre el exdirector del Dane.

Paola Holguín, congresista del Centro Democrático. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

“Ahí hay unos temas complejos con el doctor Juan Daniel. Él es un gran hombre y es una persona con conocimiento, pero algunas posturas no comulgan con la base del partido”, dijo.

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De hecho, fue más allá y contó que algunas personas del movimiento le han dicho que no se han sentido “cómodas” con la elección que se hizo. “Yo creo que Paloma es una extraordinaria mujer, una gran candidata, una mujer muy preparada y transparente, pero siento que se presentaron algunos errores”, expresó.

Holguín confesó que una de estas fallas fue el café que se tomó en público con Sergio Fajardo y en el que hablaron, aunque no llegaron a ningún acuerdo. “Yo quedé muy triste, no me gustó”, manifestó.

Incluso, confesó que ella en su momento trabajó junto a Fajardo y por eso lo conoció, por lo que en una ocasión le dijo al expresidente Álvaro Uribe que él siempre ha sido “fajardista”, mientras que el también profesor nunca ha sido uribista.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: Colprensa

“Yo siento que ese café desnudó la condición humana de Fajardo, porque él lo usó para humillar a Paloma en vivo y en directo; eso no muestra una condición humana. Yo quedé supremamente triste, no se vale hacer eso, yo creo que hay otras formas de tramitar las diferencias”, añadió.

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En ese sentido, destacó que a su juicio Paloma Valencia lo hizo de una manera desinteresada y para seguir entablando el diálogo del que siempre ha hablado, pero Fajardo lo utilizó para intentar sacar réditos políticos.

Por lo mismo, sostuvo que respeta al candidato como persona, pero no siente lo mismo en cuanto a su forma de hacer política. “Siempre los proyectos políticos giran en torno a la persona de Fajardo, pero yo creo que la política necesita amplitud”, apuntó.

Holguín calificó esto como un error por parte de la campaña de Valencia, aunque aclaró que estar por fuera de la misma le ayuda a mirar las cosas desde una visión diferente: “Uno necesita que lo quieran los ciudadanos porque, finalmente, los partidos políticos se mueven por los intereses”.

“Las coaliciones populares son las que más perduran, las más importantes porque eso es ganarse el corazón de los votantes y especialmente en una elección de Presidencia”, complementó.