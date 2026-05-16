Paloma Valencia y la ausencia de María Fernanda Cabal y Paola Holguín en la campaña

La senadora María Fernanda Cabal no está en la campaña de Paloma Valencia. Hace dos semanas, la candidata presidencial organizó una reunión en Bogotá con las bancadas de Senado y Cámara del Centro Democrático, las actuales y las electas, y ella fue la única que faltó. En el partido hay directivos que consideran que también hay congresistas electos que deberían moverse más en sus regiones.

Esta es la escandalosa historia del primo de Paloma Valencia que se apropió de más de 6.000 hectáreas de terrenos baldíos en Vichada

En el uribismo dicen que Paola Holguín está en la campaña, pero Valencia, en el pódcast La lupa, de la periodista Laura Anzola, reveló lo contrario cuando le preguntaron qué deslealtades y traiciones le han dolido recientemente.

“Muchas. Que mis dos compañeras que estuvieron conmigo en el proceso no estén me duele. Éramos compañeras, cercanas”, afirmó. Y remató: “Hubiera estado para cualquiera de las dos si hubieran ganado”.