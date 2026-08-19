Mario Yepes es uno de los nombres más reconocidos de la historia reciente del fútbol colombiano. Excapitán de la Selección Colombia, hizo parte del equipo que disputó el Mundial de Brasil 2014 y desarrolló una extensa carrera internacional que incluyó pasos por el AC Milan y el Paris Saint-Germain. Ahora, lejos de una cancha en la que durante años disputó títulos y partidos decisivos, vuelve al fútbol desde otro lugar: el de la solidaridad.

El terremoto del pasado 10 de agosto lo encontró en Cali, su ciudad. Yepes estaba en una casa junto a sus hijos menores cuando comenzó el movimiento. La experiencia, según relató a SEMANA, fue distinta a cualquier otra que hubiera vivido. “La verdad fue una situación muy difícil, muy complicada, porque la verdad yo nunca había sentido algo tan fuerte en mi vida. Fue muy fuerte lo que se sintió”.

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Cuando el movimiento terminó, el exfutbolista tuvo la sensación de que algo grave había ocurrido. Sus hijos se encontraban en el segundo piso y él, en el primero. Cuando fue por ellos, ya venían bajando. La magnitud de lo ocurrido también lo llevó a mirar de cerca la manera en que sus propios hijos reaccionaron ante la emergencia.

Para Yepes, esa respuesta representa algo más que una experiencia familiar. La considera una expresión de una generación que está creciendo con una relación distinta con el país y con la solidaridad. Sus hijos, contó, participaron de diferentes maneras en las labores de ayuda. Su hijo mayor, particularmente, se desplazó desde el primer día para buscar a una amiga y posteriormente estuvo viajando y llevando ayudas hacia el norte del Valle. “La verdad, un orgullo mis hijos, mis tres hijos, porque hasta el más chiquito estuvo ayudando”.

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En esa reacción colectiva encontró Yepes el punto de partida para una iniciativa que pretende llevar la solidaridad de la emergencia inmediata hacia una etapa que considera incluso más compleja: la reconstrucción.

Del rescate a la reconstrucción

El viernes 21 de agosto, a las 7:30 de la noche, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, será escenario de ‘Levantemos a Colombia’, un partido solidario que reunirá a Yepes con reconocidas figuras del fútbol colombiano. La iniciativa es liderada por el exjugador y cuenta con el apoyo de Sencia y la Agencia Hero.

Para Yepes, regresar a ese escenario después de más de dos décadas tiene un componente especial. Muchos de los futbolistas que participarán también llevan años sin jugar allí, mientras que para buena parte de los niños y jóvenes que asistan será la oportunidad de ver en persona a jugadores que hasta ahora conocen solo por videos.

El exdefensor mencionó entre quienes estarán vinculados a la jornada a figuras como Falcao y Freddy Guarín, además de recordar a otros referentes de distintas generaciones. Pero el reencuentro futbolístico, aunque tiene un peso emocional evidente, está subordinado al objetivo central: ayudar a las regiones afectadas “Mis amigos y yo queremos seguir ayudando y ¿qué es lo que sabemos hacer o lo que hicimos toda la vida? Pues jugar fútbol, así hace mucho no juguemos”, asegura en entrevista con SEMANA.

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La iniciativa contempla que los recursos no provengan únicamente de la taquilla. También se espera recibir donaciones de personas y aportes de empresas privadas. La totalidad de los fondos recaudados a través del partido será destinada a apoyar a los municipios, ciudades y departamentos afectados por la emergencia, con especial atención a las familias que enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares y sus proyectos de vida.

El objetivo inicial de la taquilla, según explicó Yepes, está calculado entre 1.200 y 1.300 millones de pesos si el estadio se llena completamente. A esa suma se agregarían las donaciones de los asistentes, las personas que quieran contribuir por fuera del partido y los aportes de la empresa privada. “Yo sé que vamos a hacer todo lo posible porque se recauden la mayor cantidad de fondos posibles. Todos estarán a disposición de las fundaciones para esta reconstrucción y también que cuenten con nosotros para ir de ciudad en ciudad para tratar de seguir recogiendo fondos para todo lo que se viene”.

Los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País, organizaciones que contribuirán a orientar los aportes hacia las familias y comunidades afectadas y a acompañar las necesidades asociadas con la recuperación y la reconstrucción.

La participación de estas organizaciones responde también a una preocupación que suele surgir después de una emergencia de grandes proporciones: la necesidad de que los ciudadanos conozcan quién administra los recursos y hacia dónde son dirigidos.

Yepes contó que sostuvo una reunión con representantes de Fundación Solidaridad por Colombia y señaló que esta entidad y la Cruz Roja Colombiana estarán vinculadas a la recepción y destinación de los fondos. La estructura busca que los recursos puedan responder a las necesidades que surjan durante las distintas etapas posteriores al terremoto.

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La diferencia entre la emergencia y la reconstrucción resulta central en su planteamiento. La primera etapa está relacionada con encontrar sobrevivientes, remover escombros y facilitar las labores de rescate. Después llega el momento de establecer quiénes perdieron sus viviendas y cuáles son las necesidades concretas para reconstruir los hogares afectados. “Y la idea es reconstruir nuestro país, porque se pasó la primera etapa y ahora viene una segunda etapa, donde también es muy complicada y donde tenemos que estar unidos y estar más fuertes que nunca para poder construir todo”.

Su preocupación está especialmente relacionada con las familias que perdieron sus viviendas y quedaron únicamente con la ropa que tenían el día del terremoto. Por eso, el exjugador considera que la solidaridad no puede agotarse cuando termina la fase de rescate.

El fútbol como punto de encuentro

‘Levantemos a Colombia’ busca utilizar una de las herramientas con mayor capacidad de convocatoria del país: la pasión por el fútbol. En este caso, el espectáculo deportivo funciona como un punto de encuentro entre distintas generaciones y, al mismo tiempo, como un mecanismo para transformar esa emoción en ayuda. “Es algo muy lindo porque acá no somos un equipo, no somos rivales. Hoy somos hinchas de nuestro país, acá venimos a hacerle fuerza a un partido porque hoy soy hincha de todo mi país. Soy hincha de Colombia”.

Para Yepes, volver a jugar en El Campín después de tantos años tiene además un componente generacional. Padres que podrán llevar a sus hijos a reconocer a los futbolistas que marcaron una época, y antiguos compañeros que vuelven a reunirse, hacen parte de una escena que busca trascender el resultado del partido.

La causa, insiste, es lo fundamental. El fútbol aparece como un lenguaje capaz de reunir a personas que quizá no puedan desplazarse hasta Bogotá, pero que sí quieren contribuir.

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Por eso, el mensaje para los hinchas que no puedan asistir presencialmente es que la solidaridad no depende de ocupar una silla en El Campín. Yepes pidió seguir las redes sociales relacionadas con el partido para conocer las cuentas habilitadas para las donaciones y subrayó que los aportes deben dirigirse a las cuentas de las fundaciones acreditadas para el evento, no a cuentas personales.

También planteó una posibilidad para extender la iniciativa más allá de Bogotá: llevar a los jugadores a otras ciudades donde los colombianos quieran reunirse para verlos jugar y, al mismo tiempo, contribuir a la causa. “Lo vamos a intentar y vamos a ir a jugar donde el pueblo colombiano se quiera unir para ayudar al otro”.

Ese propósito resume el sentido que Yepes le atribuye al partido. No se trata únicamente de recuperar por una noche una generación de futbolistas que hizo historia en Colombia. Se trata de aprovechar la memoria, el reconocimiento y la capacidad de convocatoria de esos jugadores para mantener abierta una conversación sobre la ayuda cuando comienza la etapa más larga y compleja de una catástrofe: reconstruir.

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Yepes reconoce, además, que volver a una cancha después de tantos años tiene sus dificultades. A sus 50 años, dice con humor que sus pies ya no están como los de sus antiguos compañeros. Pero la disposición permanece. La intención es que el partido del 21 de agosto sea un primer paso y que, después de El Campín, el fútbol pueda seguir recorriendo otras ciudades. “Yo siento de que hay mucha gente que nos quiere ver jugar, a pesar de que ya no jugamos hace mucho tiempo, pero hay mucha gente que nos quiere ver jugar y que pues esta es una manita, una bonita manera de poderlo reunir y que lo vean, que lo vea de otras ciudades”.

Para Yepes, ese es precisamente el momento en el que el país debe permanecer unido: cuando comienza el largo camino de volver a levantar los hogares y las vidas afectadas.