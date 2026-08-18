Agencia de BTS dona 1.000 millones de pesos a Colombia tras devastador terremoto

La empresa surcoreana de entretenimiento HYBE, reconocida mundialmente por ser la plataforma detrás de agrupaciones como BTS, Seventeen y Tomorrow X Together, anunció una donación de 1.000 millones de pesos colombianos destinados a las labores de atención inmediata y reconstrucción en el país tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en la región occidental de Colombia.

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Según confirmaron voceros institucionales, la contribución fue gestionada a través de la filial HYBE América en representación de la casa matriz surcoreana.

Los recursos serán entregados y administrados por la Fundación Ábaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), una entidad sin fines de lucro especializada en la canalización de ayuda humanitaria y atención de emergencias en el territorio nacional.

De acuerdo con lo expresado por la compañía de entretenimiento en su comunicado oficial, los fondos están destinados a cubrir necesidades básicas urgentes en las zonas de desastre, al tiempo que respaldarán proyectos de recuperación e infraestructura a largo plazo en los municipios más golpeados.

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El movimiento telúrico del 10 de agosto, calificado por las autoridades locales como uno de los eventos sísmicos de mayor intensidad reportados en el país en la última década, dejó un panorama crítico.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades de gestión del riesgo con corte al 18 de agosto, el saldo ascendía a 304 personas fallecidas, 426 desaparecidas, cerca de 4.000 heridos y más de 14.000 estructuras y viviendas destruidas o con daños severos.

La donación no surge de manera aislada. La multinacional enmarcó este aporte como un gesto de solidaridad respaldado por los lazos institucionales y creativos que ha venido consolidando con Colombia en los últimos años, con un foco especial en la ciudad de Medellín.

El presidente de la compañía, Bang Si-Hyuk, ha impulsado acercamientos con la industria musical local mediante proyectos de desarrollo de talento.

Entre ellos destaca su participación en el Medellín Music Lab, una iniciativa pública liderada por la Alcaldía de Medellín concebida para brindar oportunidades a artistas emergentes y conectarlos con los circuitos de la industria global.

Adicionalmente, la presencia directiva de la compañía tiene una conexión directa con el país: Isaac Lee, presidente y CEO de HYBE América, es de origen colombiano.

Desde su posición, Lee supervisa no solo filiales como Big Machine Label Group, Quality Control (QC) y las colaboraciones estratégicas con Universal Music Group, sino la expansión de la empresa en mercados clave de la región como México, Miami y Colombia.

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Este movimiento refleja cómo la empresa matriz del K-pop continúa consolidando su huella en América Latina. A través de HYBE América, la multinacional ha incrementado progresivamente sus inversiones operativas y creativas en la región como parte de su plan de expansión global.

HYBE se mantiene como la corporación de mayor facturación en el sector del K-pop a nivel mundial. Además de ser la casa fundadora de BTS, representa a fenómenos globales de la música como Seventeen, Tomorrow X Together, Le Sserafim y la agrupación multicultural Katseye.