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Dominio de Max Verstappen en el GP de Baréin: así quedó la clasificación de la Fórmula 1

El tetracampeón se quedó con la pole position después de registrar un tiempo de 1:35.130.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

3 de octubre de 2026 a las 8:28 a. m.
El neerlandés Max Verstappen.
El neerlandés Max Verstappen. Foto: Getty Images

El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, volvió a dar cátedra este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Baréin tras haber conseguido su primera pole position de la temporada 2026.

Piloto Max Verstappen logró la primera posición en el Gran Premio de Baréin, de la Fórmula 1 (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
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La vuelta del piloto neerlandés se hizo esperar durante el transcurso de toda esta competencia, tras estar pasando por una sequía en donde no ha podido conseguir ninguna victoria durante esta edición de la F1. Hasta el momento, Verstappen acumula 15 competencias sin saber lo que es la victoria.

El pole position conseguido por Verstappen durante este sábado 3 de octubre de 2026 es el primero en su vitrina desde el GP de Abu Dhabi que cerró en el Mundial pasado, firmando una clasificación sensacional para poder asegurar el primer cajón de partida.

“Es fantástico. Llevamos muchos Grandes Premios intentando conseguir la pole, a veces un poco más cerca que otras, pero finalmente lograrlo desde donde empezamos esta temporada es increíble. Estoy contento con el día de hoy y, por supuesto, voy a intentar ganar mañana. Cuando empiezas primero, ese es el objetivo”, dijo Verstappen.

Los resultados de la jornada del día de hoy le dan un toque de sabor extra, ya que Verstappen compartirá la primera fila en la carrera de Bahrein con nada más ni nada menos que Lewis Hamilton, el 7 veces campeón de la Fórmula 1 y que, por medio de su Ferrari, quedó en segunda posición.

La largada de este domingo promete bastante, al observar a los dos pilotos que lucharon para conseguir el tan preciado trofeo durante la temporada del 2021. Por su parte, el actual líder de la competencia, Kimi Antonelli, partirá desde el tercer cajón, en la búsqueda de seguir consiguiendo puntos para ser el campeón de esta edición de la F1.

Así quedó la clasificación del GP de Baréin de la Fórmula 1

La posición de los 22 pilotos que competirán en el GP de Baréin quedó conformada de la siguiente manera:

Pos.PilotoPaísEquipoN.ºTiempo
1Max VerstappenPaíses BajosRed Bull31:35.130
2Lewis HamiltonReino UnidoFerrari441:35.428
3Isack HadjarFranciaRed Bull61:35.558
4Andrea Kimi AntonelliItaliaMercedes121:35.631
5Charles LeclercMónacoFerrari161:35.666
6Lando NorrisReino UnidoMcLaren11:35.757
7Oscar PiastriAustraliaMcLaren811:35.762
8George RussellReino UnidoMercedes631:35.871
9Pierre GaslyFranciaAlpine101:37.210
10Gabriel BortoletoBrasilAudi51:37.673
11Liam LawsonNueva ZelandaRB301:37.023
12Fernando AlonsoEspañaAston Martin141:37.220
13Carlos Sainz Jr.EspañaWilliams551:37.527
14Lance StrollCanadáAston Martin181:37.566
15Franco ColapintoArgentinaAlpine431:37.179
16Arvid LindbladReino UnidoRB411:37.883
17Nico HülkenbergAlemaniaAudi271:37.970
18Oliver BearmanReino UnidoHaas871:37.980
19Esteban OconFranciaHaas311:38.233
20Alexander AlbonTailandiaWilliams231:38.600
21Valtteri BottasFinlandiaCadillac771:38.611
22Sergio PérezMéxicoCadillac111:38.933

La carrera se llevará a cabo a las 2:00 a. m. hora colombiana, en donde será transmitida a través de Disney+.