El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, volvió a dar cátedra este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Baréin tras haber conseguido su primera pole position de la temporada 2026.

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La vuelta del piloto neerlandés se hizo esperar durante el transcurso de toda esta competencia, tras estar pasando por una sequía en donde no ha podido conseguir ninguna victoria durante esta edición de la F1. Hasta el momento, Verstappen acumula 15 competencias sin saber lo que es la victoria.

El pole position conseguido por Verstappen durante este sábado 3 de octubre de 2026 es el primero en su vitrina desde el GP de Abu Dhabi que cerró en el Mundial pasado, firmando una clasificación sensacional para poder asegurar el primer cajón de partida.

“Es fantástico. Llevamos muchos Grandes Premios intentando conseguir la pole, a veces un poco más cerca que otras, pero finalmente lograrlo desde donde empezamos esta temporada es increíble. Estoy contento con el día de hoy y, por supuesto, voy a intentar ganar mañana. Cuando empiezas primero, ese es el objetivo”, dijo Verstappen.

Los resultados de la jornada del día de hoy le dan un toque de sabor extra, ya que Verstappen compartirá la primera fila en la carrera de Bahrein con nada más ni nada menos que Lewis Hamilton, el 7 veces campeón de la Fórmula 1 y que, por medio de su Ferrari, quedó en segunda posición.

La largada de este domingo promete bastante, al observar a los dos pilotos que lucharon para conseguir el tan preciado trofeo durante la temporada del 2021. Por su parte, el actual líder de la competencia, Kimi Antonelli, partirá desde el tercer cajón, en la búsqueda de seguir consiguiendo puntos para ser el campeón de esta edición de la F1.

Así quedó la clasificación del GP de Baréin de la Fórmula 1

La posición de los 22 pilotos que competirán en el GP de Baréin quedó conformada de la siguiente manera:

Pos. Piloto País Equipo N.º Tiempo 1 Max Verstappen Países Bajos Red Bull 3 1:35.130 2 Lewis Hamilton Reino Unido Ferrari 44 1:35.428 3 Isack Hadjar Francia Red Bull 6 1:35.558 4 Andrea Kimi Antonelli Italia Mercedes 12 1:35.631 5 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 16 1:35.666 6 Lando Norris Reino Unido McLaren 1 1:35.757 7 Oscar Piastri Australia McLaren 81 1:35.762 8 George Russell Reino Unido Mercedes 63 1:35.871 9 Pierre Gasly Francia Alpine 10 1:37.210 10 Gabriel Bortoleto Brasil Audi 5 1:37.673 11 Liam Lawson Nueva Zelanda RB 30 1:37.023 12 Fernando Alonso España Aston Martin 14 1:37.220 13 Carlos Sainz Jr. España Williams 55 1:37.527 14 Lance Stroll Canadá Aston Martin 18 1:37.566 15 Franco Colapinto Argentina Alpine 43 1:37.179 16 Arvid Lindblad Reino Unido RB 41 1:37.883 17 Nico Hülkenberg Alemania Audi 27 1:37.970 18 Oliver Bearman Reino Unido Haas 87 1:37.980 19 Esteban Ocon Francia Haas 31 1:38.233 20 Alexander Albon Tailandia Williams 23 1:38.600 21 Valtteri Bottas Finlandia Cadillac 77 1:38.611 22 Sergio Pérez México Cadillac 11 1:38.933

La carrera se llevará a cabo a las 2:00 a. m. hora colombiana, en donde será transmitida a través de Disney+.