El tetracampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, volvió a dar cátedra este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Baréin tras haber conseguido su primera pole position de la temporada 2026.
La vuelta del piloto neerlandés se hizo esperar durante el transcurso de toda esta competencia, tras estar pasando por una sequía en donde no ha podido conseguir ninguna victoria durante esta edición de la F1. Hasta el momento, Verstappen acumula 15 competencias sin saber lo que es la victoria.
El pole position conseguido por Verstappen durante este sábado 3 de octubre de 2026 es el primero en su vitrina desde el GP de Abu Dhabi que cerró en el Mundial pasado, firmando una clasificación sensacional para poder asegurar el primer cajón de partida.
“Es fantástico. Llevamos muchos Grandes Premios intentando conseguir la pole, a veces un poco más cerca que otras, pero finalmente lograrlo desde donde empezamos esta temporada es increíble. Estoy contento con el día de hoy y, por supuesto, voy a intentar ganar mañana. Cuando empiezas primero, ese es el objetivo”, dijo Verstappen.
¡Y UN DÍA, VOLVIÓ SÚPER MAX! Verstappen dio el golpe sobre la mesa en la Qualy en Malasia y largará desde la pole position en la carrera. ¡Lewis Hamilton arrancará desde el segundo lugar!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
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Los resultados de la jornada del día de hoy le dan un toque de sabor extra, ya que Verstappen compartirá la primera fila en la carrera de Bahrein con nada más ni nada menos que Lewis Hamilton, el 7 veces campeón de la Fórmula 1 y que, por medio de su Ferrari, quedó en segunda posición.
La largada de este domingo promete bastante, al observar a los dos pilotos que lucharon para conseguir el tan preciado trofeo durante la temporada del 2021. Por su parte, el actual líder de la competencia, Kimi Antonelli, partirá desde el tercer cajón, en la búsqueda de seguir consiguiendo puntos para ser el campeón de esta edición de la F1.
Así quedó la clasificación del GP de Baréin de la Fórmula 1
La posición de los 22 pilotos que competirán en el GP de Baréin quedó conformada de la siguiente manera:
|Pos.
|Piloto
|País
|Equipo
|N.º
|Tiempo
|1
|Max Verstappen
|Países Bajos
|Red Bull
|3
|1:35.130
|2
|Lewis Hamilton
|Reino Unido
|Ferrari
|44
|1:35.428
|3
|Isack Hadjar
|Francia
|Red Bull
|6
|1:35.558
|4
|Andrea Kimi Antonelli
|Italia
|Mercedes
|12
|1:35.631
|5
|Charles Leclerc
|Mónaco
|Ferrari
|16
|1:35.666
|6
|Lando Norris
|Reino Unido
|McLaren
|1
|1:35.757
|7
|Oscar Piastri
|Australia
|McLaren
|81
|1:35.762
|8
|George Russell
|Reino Unido
|Mercedes
|63
|1:35.871
|9
|Pierre Gasly
|Francia
|Alpine
|10
|1:37.210
|10
|Gabriel Bortoleto
|Brasil
|Audi
|5
|1:37.673
|11
|Liam Lawson
|Nueva Zelanda
|RB
|30
|1:37.023
|12
|Fernando Alonso
|España
|Aston Martin
|14
|1:37.220
|13
|Carlos Sainz Jr.
|España
|Williams
|55
|1:37.527
|14
|Lance Stroll
|Canadá
|Aston Martin
|18
|1:37.566
|15
|Franco Colapinto
|Argentina
|Alpine
|43
|1:37.179
|16
|Arvid Lindblad
|Reino Unido
|RB
|41
|1:37.883
|17
|Nico Hülkenberg
|Alemania
|Audi
|27
|1:37.970
|18
|Oliver Bearman
|Reino Unido
|Haas
|87
|1:37.980
|19
|Esteban Ocon
|Francia
|Haas
|31
|1:38.233
|20
|Alexander Albon
|Tailandia
|Williams
|23
|1:38.600
|21
|Valtteri Bottas
|Finlandia
|Cadillac
|77
|1:38.611
|22
|Sergio Pérez
|México
|Cadillac
|11
|1:38.933
La carrera se llevará a cabo a las 2:00 a. m. hora colombiana, en donde será transmitida a través de Disney+.