Así evaluó Néstor Lorenzo la fría caída de Colombia contra Paraguay: “Estamos en construcción”

La Selección Colombia sufrió una dura derrota durante su segundo partido de preparación ante la Selección de Paraguay, en un encuentro en donde la albirroja se impuso por la mínima diferencia de 1-0 tras un tanto del delantero Hugo Benítez.

La reacción de Alfaro tras ganarle el duelo a Lorenzo en New Jersey: “Probar y ensayar”

El partido se llevó a cabo en el estadio Sports Illustrated en Harrison, Nueva Jersey, en donde el técnico del conjunto cafetero, Néstor Lorenzo, le dio la oportunidad a varios jugadores para que comenzaran a tener sus primeros minutos con el plantel, además de probar nuevas tácticas, entre ellas la implementación de una línea defensiva con tres centrales.

No obstante, el experimento realizado por el entrenador argentino no sacó frutos durante los 90 minutos disputados ante Paraguay, derivando en una nueva derrota y dejando al equipo aún en la búsqueda de un buen resultado durante esta fecha FIFA.

Imagen del juego Colombia vs. Paraguay por amistoso fecha Fifa. Foto: Getty Images

En rueda de prensa, Lorenzo comentó acerca de las situaciones que se presentaron en el transcurso del partido. Asimismo, compartió su postura ante el cambio que se está viviendo en la selección, tras la salida de varios jugadores claves después del Mundial 2026, como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, y la llegada de nuevas caras pensando en las próximas competencias.

“Estamos en construcción, o sea, las conclusiones las vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo, que veamos bien y todo, pero creo que hay cosas buenas para destacar, más allá de que reconozco que el equipo no jugó bien. Yo creo que hay cosas buenas para destacar. En momentos, las chances que dimos, o sea, las chances que tuvieron, las dimos nosotros, con errores. Y no solo de los jovencitos, hay errores de jugadores mundialistas también que, bueno, quisieron que Paraguay pudiera tener una chance”, comentó el técnico de la Selección Colombia.

🎙️ “Estamos en construcción”: el mensaje de Néstor Lorenzo tras la caída de Colombia ante Paraguay.#futbol2026 #seleccioncolombia pic.twitter.com/rE23Zu0BHW — Gol Caracol (@GolCaracol) October 3, 2026

Lorenzo también aprovechó el espacio para comentar acerca de los nuevos jugadores que están siendo puestos a prueba para el comienzo de este nuevo ciclo del conjunto tricolor, indicando sobre el acompañamiento que estos debutantes necesitan al portar la camiseta de la Selección por primera vez.

“La idea es, cuando digo un entorno, un espacio favorable, encontrar un equipo con una estructura, con una experiencia. Hoy fue distinto porque jugamos con otro sistema, pero generalmente se ha incluido o se ha hecho debutar jugadores en un equipo ya más consolidado. Y ahora, como estamos en construcción, es más difícil, sobre todo si el resultado no te ayuda. Pero tenemos que dejar de lado un poco eso y pensar en lo que individualmente cada jugador nos está dando y lo que puede aportar en el futuro, cuando el equipo ya esté con siete u ocho jugadores de la estructura fija del equipo, que no tenemos, pero que acá no están de pronto”, afirmó.