Ranking Fifa tras la derrota de Colombia ante Paraguay: hubo deducción de puntos

La Selección Colombia cayó 1-0 ante Paraguay, este viernes 2 de octubre de 2026, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Un gol de Hugo Benítez sentenció el compromiso.

Lorenzo no la pasa bien y Alfaro le gana la partida: Colombia se frustra y Paraguay sonríe

Paraguay venció a Colombia y la llenó de dudas: repase el gol de Benítez y los mejores momentos

Este resultado tiene implicación directa en el ranking Fifa, mismo que se actualiza en vivo en estos días donde juegan las selecciones nacionales.

Colombia no cedió puestos, pero sí sufrió una deducción de puntos. Resta esperar el resultado del cuadro cafetero ante Perú, el próximo martes, para saber su posición final en esta fecha Fifa.

Ranking Fifa: Colombia pierde puntos, pero mantiene el puesto

En concreto, Colombia continúa en el puesto 11 del ranking Fifa con 1733.25. Antes de perder con Paraguay, ostentaba 1740.03. Por tanto, el cuadro cafetero tuvo una deducción de puntos de -6.78.

Por su parte, Paraguay sube un puesto y está en la casilla 31 del acumulado. Sumó 6.78 por ganarle a Colombia, y la albirroja queda con un total de 1552.30.

Ranking Fifa tras la derrota de Colombia contra Paraguay. Foto: Web oficial de Fifa.

Croacia, que asoma en el puesto 12 y detrás de Colombia, jugará este sábado, 3 de octubre, ante Inglaterra en casa. Un triunfo croata amenazaría la posición cafetera.

El top 10 sigue igual: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Marruecos, Brasil, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México, respectivamente, asoman del 1 al 10.

Otro equipo que va en ascenso es Italia. Este mismo viernes empató con Francia, pero antes había goleado a Turquía, por lo que se mete en la pelea como uno de los países que se quiere meter en el top 10.

Colombia ya piensa en Perú

La derrota contra Paraguay deja más dudas que certezas en Colombia. Obliga a Lorenzo a replantear varias cosas, aunque también es evidente el recambio generacional que se vive en La Tricolor.

El próximo partido de la Selección Colombia será el martes, 6 de octubre de 2026, contra Perú en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

La necesidad de triunfo empieza a aparecer en el combinado cafetero. Antes del juego ante Paraguay, Colombia empató con México (1-1) por lo que, post-mundial, La Tricolor no sabe lo que es ganar todavía.

Imagen del partido Colombia vs. Paraguay, por amistoso fecha Fifa. Foto: Getty Images

Lorenzo sigue encontrando el equipo. Jugadores como Matías Orozco y Samuel Velásquez son caras interesante de la renovación, sumados a los ya consolidados, de la talla de Gustavo Puerta.