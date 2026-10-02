Próximo partido de la Selección Colombia: rival, día y hora del amistoso en Estados Unidos

La Selección Paraguay venció 1-0 a Colombia en partido que se jugó en el estadio Sports Illustrated en Harrison (Nueva Jersey), el segundo amistoso que ambas selecciones disputan tras el Mundial de Norteamérica. Néstor Lorenzo perdió el pulso con Gustavo Alfaro y ahora piensa en el próximo reto.

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El gol de la victoria de la Albirroja llegó al minuto 56 después de un rebote del arquero Aldair Quintana en el área que aprovechó Hugo Benítez, quien fue novedad en la titular que dispuso Gustavo Alfaro para el encuentro contra los colombianos. El compromiso tuvo aroma paraguayo y la Tricolor nunca pudo revertir la situación.

Paraguay, fiel a su estilo defensivo y combativo, propuso un juego físico y de transiciones rápidas que complicaron a los colombianos. Con una presión sobre el mediocampo, los paraguayos cerraron los espacios de los volantes dirigidos por Néstor Lorenzo, quien en sus variantes tampoco encontró el camino para lograr el empate.

La gran novedad de Colombia fue la línea de tres defensores que montó Lorenzo, una formación inusual para su equipo y que no salió bien con Kevin Andrade como gran novedad, además de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. Era habitual que los extremos paraguayos ganaran la espalda.

Colombia superada por Paraguay

La Albirroja afrontó este segundo compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo pasado en Washington, un encuentro resuelto con un doblete de Miguel Almirón. Paraguay sigue su buen camino con Alfaro al mando, mientras Colombia sigue mirando la renovación con Lorenzo.

Paraguay fue una de las sorpresas del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final. Posteriormente cayó con Francia en los octavos.

Colombia, por su parte, llegó a Harrison tras empatar 1-1 con México el pasado sábado en Baltimore, en el primer compromiso de la selección cafetera después del Mundial, donde su recorrido terminó en los octavos de final con una derrota por penales frente a Suiza.

Partido de contrastes

Los dirigidos por Gustavo Alfaro pueden vociferar que hicieron una grata presentación y el buen nivel lo expuso con la Tricolor en frente. Uno de los contrastes que presenta Paraguay es que fue al Mundial 2026 lleno de renovación y muchos de esos futbolistas ya se liberaron de la primera Copa del Mundo para sus carreras.

A comparación con Colombia, la renovación recién la comienza y es más, varias de sus exestrellas ya no están con el equipo por renuncias, lo que hizo mover a Néstor Lorenzo en la búsqueda de nuevos talentos para dar el cambio generacional que se pedía a gritos.

Este encuentro chocó esas dos realidades: de un equipo que está en construcción y otro que sigue avanzando sobre lo que ya construyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo partido para la Selección Colombia será ante Perú, el martes 6 de octubre 2026 en el Nu Stadium del Inter Miami, a partir de las 6:45 p.m. (hora colombiana). Será transmitido en canales Caracol y RCN.