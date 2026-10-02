Fuerte golpe de Aldair Quintana prendió alarmas en Colombia: jugó vendado ante Paraguay

A los 6 minutos del partido entre Colombia y Paraguay este viernes, 2 de octubre, el portero cafetero, Aldair Quintana, sufrió un fuerte choque en la cabeza.

Aldair Quintana sufrió fuerte golpe en la cabeza en choque con el paraguayo Hugo Cuenca 😱🇨🇴- 🇵🇾

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¿Por qué Álvaro Montero no fue titular con Colombia ante Paraguay? Lorenzo lo explicó

Parecía que Aldair tendría que salir del campo, pues producto del choque se le generó una herida en la cabeza, con sangre pronunciada. Sin embargo, Quintana pidió seguir, mientras que la transmisión oficial del evento mostraba al portero suplente, Álvaro Montero, calentando.

En consecuencia, los médicos de la Selección Colombia le vendaron la cabeza a Aldair Quintana. Eso mientras le llovían aplausos al guardameta de 32 años, que juega en Independiente del Valle (Ecuador).

¡Todo tranqui, mi gente! 😮‍💨🇨🇴 Aldair Quintana seguirá en cancha con la Selección Colombia. 🧤#futbol2026 #seleccióncolombia pic.twitter.com/aY5Vab7gW6 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 3, 2026

El partido se reanudó, aunque los ojos de la prensa y los aficionados estuvieron encima de Aldair durante varios minutos.

Aldair Quintana cuidó su debut con Colombia

Será un 2 de octubre inolvidable para Aldair Quintana. Acabó siendo accidentado su debut con la Selección Colombia y justamente ese primer partido con la Tricolor parece que lo mantuvo en cancha.

Quintana viene teniendo destacadas actuaciones con Independiente del Valle. El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, le dio la oportunidad contra Paraguay.

Antes del juego frente a los paraguayos, Lorenzo había alineado a Álvaro Montero como titular en el juego contra México. Sin embargo, el estratega argentino dejó claro que quiere probar a sus tres guardametas en esta fecha Fifa.

“Puede ser que cambie el arquero, sí. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que en esa posición sea uno de los cambios”, fueron las palabras de Lorenzo en la rueda de prensa previa al juego contra la Albirroja.

Es un periodo de renovación en Colombia, pues quien venía desempeñándose como el guardameta titular en la Tricolor, Camilo Vargas, no fue tenido en cuenta para estos primeros juegos post-Mundial.

El tercer guardameta de Colombia es Kevin Mier. Eso quiere decir que, muy posiblemente, Mier sea el elegido para titular ante Perú el próximo martes, 6 de octubre.