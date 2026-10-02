“Mi Julieta”: el cariñoso mensaje de Bruno Mars a Karol G que avivó los rumores de un posible romance

El cantante estadounidense Bruno Mars lanzó el videoclip oficial de Dance With Me, sencillo perteneciente a su producción discográfica The Romantic.

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La producción audiovisual contó con el protagonismo de la artista colombiana Karol G, un hecho que estuvo acompañado por un intercambio de mensajes de admiración profesional entre ambos en redes sociales, reavivando el interés del público por sus constantes colaboraciones.

Tras la publicación del videoclip, Bruno Mars dedicó unas palabras a la intérprete paisa a través de sus redes oficiales.

En su mensaje, el artista estadounidense resaltó la disposición de la colombiana para sumarse a la filmación en medio de una apretada agenda de trabajo, la cual incluyó tres presentaciones consecutivas en estadios y la grabación de material audiovisual propio.

“Verte trabajar ha sido tan inspirador”, expresó Mars en la publicación, donde también hizo alusión a la narrativa dramática del video:

“Me siento honrado de decir que hicimos música juntos, actuamos juntos y ahora protagonizamos juntos una telenovela de alto drama. El mundo necesita tu luz y tu voz, Carolina. Gracias por ser mi Julieta en este video musical”.

Por su parte, Karol G respondió a la publicación manteniendo la línea temática y el tono jocoso que caracteriza la producción: “Forever your princesa, Carolina”.

El video musical de Dance With Me está estructurado bajo una estética narrativa inspirada en los melodramas televisivos.

En las primeras escenas, los artistas interpretan a una pareja en conflicto telefónico. Posteriormente, el personaje de Mars acude al balcón de la cantante acompañado por un grupo de músicos para ofrecerle una serenata de reconciliación.

La pieza concluye con el encuentro de ambos en la calle, donde bailan bajo un despliegue de fuegos artificiales.

Esta no representa la primera interacción profesional entre ambos artistas. Anteriormente, colaboraron en el tema Still, pista incluida en el trabajo discográfico de Karol G titulado No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Dicha canción tuvo su presentación en vivo el pasado 15 de agosto durante el concierto de la colombiana en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En aquella ocasión, la artista explicó que el tema abordaba una etapa personal relevante y destacó el acompañamiento de Mars durante el proceso de producción y vocalización en inglés.

A partir de dicho lanzamiento, ambos han mantenido interacciones públicas recurrentes en redes sociales.

Entre ellas, comentarios con tono humorístico por parte de Mars ante publicaciones de la cantante, así como publicaciones compartidas que han captado la atención de los seguidores de ambos perfiles.

La química en pantalla y el intercambio de mensajes han generado diversas interpretaciones en redes. Portales de entretenimiento reportaron que el estreno del video reabrió especulaciones entre los usuarios sobre un eventual vínculo personal.

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Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos cantantes ha confirmado la existencia de una relación más allá del ámbito laboral y de amistad.

Los hechos confirmados hasta la fecha se limitan a un trabajo conjunto en el estudio de grabación, presentaciones en vivo compartidas y la realización de este nuevo proyecto audiovisual.