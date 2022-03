Bruno Mars en ‘Yo me llamo’ contó sus momentos más difíciles en el programa

Tras la salida de Junior Cuesta, el hombre que imitaba a Bruno Mars en el programa Yo me llamo de Caracol, este hombre reveló los duros momentos que vivió durante las grabaciones, recordando que estas comenzaron en medio de un momento crítico por la pandemia de la covid-19. Los detalles los dio en medio de una entrevista que le realizaron como invitado de Día a Día.

“Nos golpeó la covid-19 y lo primero que me afectó fue la garganta, la sentía nublada todo el tiempo”, dijo Cuesta, recordando el principio de las grabaciones del programa, y a continuación agregó que durante las noches lloraba por que sentía que no iba a lograr llegar a ganar el reality. “En las noches yo lloraba allá en mi habitación. Lloraba y lloraba porque yo mismo me decía que no iba a poder”, expresó.

Recalcó que, además de los conflictos internos que estaba pasando, también tenía algunos problemas con su salud bucal, ya que, se sentía enfermo de la garganta y esta hacía que no pudiera darlo todo en el escenario. “Tuve que salir a hacer algunos ‘shows’ con mi voz a la mitad… Fue bien complicado porque mi voz no respondía y se me iba el mundo; yo veía que todo pasaba muy lento. Yo sentía que me recuperaba, pero mi voz no”, aseveró Cuesta, recalcando que los entrenamientos eran duros, al igual que las canciones de Mars.

Sin embargo, las anteriores situaciones no habrían hecho que este hombre se rindiera fácilmente, sino que fueron el detonante para que se propusiera seguir adelante y llegar lo más lejos posible. “En una noche de eliminación me dije que así me tenga que quedar sin voz, lo tengo que dar todo”, dijo en medio de la entrevista del programa mencionado.

Y finalmente agregó que, a pesar de la nostalgia por haber salido del programa justamente antes que definieran los finalistas, se sentía contento de haber llegado tan lejos, luego de pasar los difíciles momentos con su salud física y mental. “Sentía la nostalgia de salir, de dejar a mis compañeros y de pensar que me quedé en la orilla. Pero eran lágrimas solo de felicidad… Por alcanzar a estar entre los 4 finalistas ya me siento el ganador de ‘Yo me llamo’”.

Durante su última participación en el programa, Cuesta se presentó junto a los imitadores de Maluma, Leonardo Favio y Camilo Sesto, y los jurados tomaron la decisión de salvar a los tres últimos, dejando afuera de la final al imitador del cantante estadounidense.

En el momento de la imitación, el joven se mostró muy conmovido y entre lágrimas dio gracias al programa, a los colombianos y a su familia por haber conseguido llegar tan lejos. “Mi padre me trajo acá por su gracia y esto es para mi esposa y mis hijos. Cada cosa que hago es por ellos y gracias, Colombia, los amo”, dijo Cuesta al ser eliminado.

Y momentos después, en una carta que publicó en su cuenta de Instagram, aseguró que no merecía estar en el programa, aún así agradeció todo el apoyo recibido, esto recalcando los momentos difíciles que tuvo que pasar en medio de las grabaciones, además de su sensación de no poder llegar tan lejos como se lo proponía.

“Yo no merecía estar aquí, pero a Él [Dios] se le antojó que fuera así y, por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia. Me gané el corazón de muchos de ustedes. Ese es el más grande premio que me llevo”, dijo.