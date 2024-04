Participante que renunció a La casa de los famosos confesó cómo es realmente todo allá: “Se puede parecer a la política”

De hecho, el último mencionado llamó la atención de los curiosos con su reciente participación en la temporada cuatro, donde no aguantó el encierro y decidió abandonar el reality. El actor, lejos de lo que muchos pensaron, no pudo con este ambiente y priorizó su estabilidad.

Tras haber salido de la competencia, Gregorio Pernía retomó sus actividades y se enfocó en abrirse paso dentro de la industria en la que trabaja hace años, revelando, de vez en cuando, secretos de lo que fue esta experiencia. El artista no dudó en sincerarse y comentar cómo fue todo desde adentro, soltando una que otra verdad.

De acuerdo con lo que se registró, el artista conversó con Eva Rey, para Desnúdate con Eva , confesando cómo era realmente la mecánica de este formato. En sus opiniones, la celebridad afirmó que no encajaba con el estilo, ya que había estrategias y comportamientos de compañeros que iban en contra de sus principios.

“El encierro no me gusta, soy muy apegado a la familia, llevo 22 años con mi mujer. Tengo un hogar bien bonito. La casa de los famosos me ayudó mucho con la paciencia, tener un poco más. Cuatro semanas, amor, pero es muy duro”, señaló.