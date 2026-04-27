Paola Turbay, de cara a las elecciones, envió contundente mensaje tras atentados que azotaron a Colombia: “La era del miedo”

Colombia se ha visto azotada por una serie de hechos que han causado terror, angustia y dolor. Inocentes han quedado como víctimas de conflictos, despertando indignación en todo el territorio.

Luz María Zapata habló sobre Paola Turbay y destapó incómodo tema de su relación: “Un problema que yo tengo que solucionar”

Distintas zonas del país se han visto afectadas por atentados y una ola de violencia extrema, quitándoles la vida a habitantes, líderes y uniformados.

Tras noticias, Paola Turbay decidió enviar un contundente mensaje a través de redes sociales mostrando su posición.

La actriz compartió una postal en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve la bandera colombiana de fondo, con una cinta de luto en el medio.

Sus palabras se enfocaron en rechazar estos actos violentos, asegurando que el país no tiene la necesidad, ni tampoco merece, llegar a una nueva era de miedo, como sucedió en el pasado.

De cara a las elecciones presidenciales 2026, la famosa fue clara en que no quiere ver de nuevo esto, por lo que su interés es que nadie pase por este tipo de situaciones.

“Colombia no merece volver a la era del miedo y la violencia. NADIE”, escribió.

Mensaje de Paola Turbay en medio de ola de violencia en Colombia. Foto: Instagram @paolaturbay

Paola Turbay ha hablado en distintos espacios sobre lo que ocurre a nivel nacional, reprochando algunas políticas y decisiones que se han tomado. La celebridad ha manifestado su interés porque la sociedad esté bien, evitando tragedias, pérdidas y comportamientos de imposición.

En 2025 sufrió la muerte de su primo, Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras un atentado en un evento político que realizaba en Bogotá.

En diálogo con Sin filtro, de SEMANA, la actriz abrió su corazón y fue enfática en lo que se estaba viviendo.