Juan Daniel Oviedo habló de la ‘tusa’ que vivió por “amores con dos mujeres” en su etapa de universitario

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, suele llamar la atención de muchas personas no solo por su perfil político, sino también por su vida privada, en especial en el tema amoroso.

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Recientemente, Oviedo estuvo en entrevista con la periodista Vanessa de la Torre, y abrió un poco la ventana a sus primeras experiencias en el tema del amor antes de asumir su orientación sexual.

En la conversación, recordó su época de universidad como estudiante de economía y aunque muchas personas podrían creer que fue un momento de locura y desenfreno, no fue así.

Además, aclaró que contrario a lo que la gente podría pensar, su vida amorosa fue muy privada y sus experiencias no fueron con hombres, sino con mujeres, quienes dejaron una huella en él.

Juan Daniel Oviedo. Foto: Paula Lopez - Semana

“Antes de ser gay no tuve amoríos, tuve amores con dos mujeres. Fue en el momento cuando estuve en la Universidad del Rosario; fue en el momento en el que el trabajo y el estudio eran mis prioridades, y tenía todo en el clóset”, dijo inicialmente.

En la charla, Oviedo habló respecto a estas experiencias y contó cómo fue su primera tusa, su primer desamor.

“En la universidad me enamoré de una amiga que tenía novio, pero ella le había terminado y tuve mi primera tusa heterosexual porque ella volvió con él”, contó el político.

Juan Daniel Oviedo habló con honestidad y mencionó que atravesó los altibajos comunes de cualquier persona en esta etapa; además, se definió como una persona enamoradiza.

“Tuve una etapa enamoradiza en la que me enamoraba de todo lo que pasaba, yo digo que fue mi adolescencia tardía”, añadió.

Por último, Oviedo habló claro y mencionó que el hecho de irse a estudiar en Europa hizo que transformara su forma de ver y tener sus relaciones interpersonales.

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En conclusión, mencionó que el contraste cultural de su tierra con el país en el que vivía le hizo tener una nueva visión de su relacionamiento con las personas.

“En Francia, que yo era exótico y tenía un acento francés que cautivaba, a todo el mundo le parecía tierno; yo era el latino inteligente que estaba haciendo un doctorado, entonces tuve la posibilidad de tener muchos amoríos”, concluyó.