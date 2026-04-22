Juan Daniel Oviedo dijo qué haría con su primer sueldo si llega a la Casa de Nariño

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, reveló que, si llega a la Casa de Nariño, ya tiene claro qué haría con su primer sueldo.

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De acuerdo con el economista, con su primer sueldo cambiaría su teléfono celular.

“Con mi primer sueldo como vice, voy a cambiar mi Huawei P20. El forro ultraseguro sí lo voy a dejar. Todavía aguanta", dijo Oviedo en una publicación en X.

Además, en un video, el economista agregó: “Es un Huawei P20 con un forro ultraseguro. Se puede caer y primero se daña todo, menos el teléfono. Hoy lo encontré en El hueco de Medellín, vale 250 mil pesos. El equipo me dice que es pixelado, que todo se ve mal, que las fotos todas se ven alargadas y todo, pero aquí está todo a mi alcance. Yo voy a necesitar al menos dos días para cambiar de teléfono y hoy dos días son miles de personas a las que no les hablamos, que no convencemos en este proyecto", dijo Oviedo a través de un video.