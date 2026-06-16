¿Qué cargador de pared necesita realmente su carro eléctrico? Modelos recomendados en 2026

La circulación de carros eléctricos ha aumentado en el mundo en los últimos años. En el país, estos carros se están convirtiendo en uno de los favoritos de los colombianos.

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Nada más en mayo, se registraron 5.001 unidades nuevas de este tipo de vehículos, según datos entregados por Fenalco y la Andi. En total, en los primeros cinco meses del año se compraron 19.542 carros eléctricos en Colombia, un crecimiento del 217,6% en comparación al mismo periodo de 2025.

Debido al incremento de estos vehículos, ha subido la demanda de electrolineras y otras redes de carga. Una de las opciones que tienen los propietarios es instalar un cargador eléctrico en casa.

Este tipo de dispositivos tienen la capacidad de tomar la corriente de la red doméstica y suministrarla al vehículo de forma segura. Esto gestiona la potencia, facilita la carga y optimiza el gasto en la recarga de batería.

El precio del kWh en las electrolineras es más elevado. El costo promedio en casa puede ser de 820 pesos por kWh, dependiendo del estrato, el tipo de corriente y de carga.

Para realizar la instalación, se necesita la ayuda de un electricista experimentado, que sea capaz de garantizar la seguridad del punto de carga y tenga los materiales necesarios para hacer el trabajo de cableado.

¿Cómo escoger el cargador?

En el mercado existe una cantidad de opciones para instalar en casa. Hay de diferentes tamaños, tipos y precios que se ajustan a las necesidades de cada propietario.

Para elegirlo, lo más importante es tener en cuenta varios factores como la potencia. Esta determina la velocidad de carga y suele ser 7,4 kwh para cargadores domésticos.

Los cargadores domésticos permiten que el usuario tenga control de la carga. Foto: Wallbox

Otros tienen potencias de 11 o 22, que solo pueden ser utilizadas en instalaciones trifásicas y ciertos modelos de carros compatibles. También es importante tener en cuenta el tipo de instalación para conocer la potencia que alcanzará el cargador.

Algunos dispositivos incluyen una aplicación móvil, donde el usuario puede monitorear la carga y revisar su estado. Entre los equipos disponibles en el mercado, están los Wallbox Pulsar Max o Pulsar Plus que tienen un precio aproximado de 3.000.000 dependiendo del formato.

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También existe el Tesla Wall Connector que tiene un costo de 2.030.000 y pertenece a la empresa Tesla. A pesar de que se integra mejor con los vehículos de la marca, puede ser utilizado por otros carros compatibles con tipo 2.

Los cargadores portátiles son una buena opción para aquellos que no pueden instalar uno fijo. Estos tienen menor potencia y mayor tiempo de carga pero son útiles en caso de emergencia.