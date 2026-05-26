Estas son las razones por las que crecen las filas para cargar los carros eléctricos en Colombia

En Colombia se presenta un auge en el mundo del mercado de automóviles eléctricos e híbridos, en donde marcas como Tesla y BYD han encabezado las gráficas de matriculación de carros que comparten estos componentes.

Vehículos eléctricos en Bogotá ya cuentan con nueva estación de carga rápida en importante centro comercial

Es normal ver en ciudades del país como Bogotá más de estos carros que son parte de un nuevo cambio en la industria automotriz, al ofrecer renovaciones tecnológicas y componentes eléctricos que cuidan el medioambiente en comparación con los carros tradicionales.

Sin embargo, el crecimiento de estos vehículos también conlleva a dificultades que comienzan a preocupar la situación a conductores de este sector, siendo esta la falta de cargadores eléctricos.

De acuerdo con las recientes cifras del RUNT con corte al 21 de mayo de 2026, el país tiene registrados un total de 77.215 vehículos eléctricos. No obstante, en Colombia solamente existen cerca de 520 puntos de carga pública.

Esto significa que por cada 148 carros eléctricos en el país hay solamente 1 punto de carga.

Las causas de que haya más filas al momento de cargar un carro eléctrico en Colombia

Una de las razones principales por las que ocurren mayores filas de carros eléctricos en el país es principalmente por la tendencia de adquirir estos modelos que ha incrementado en Colombia.

Según el más reciente boletín de la ANDI y Fenalco, durante los meses de enero y abril de 2026, el país matriculó 14.541 vehículos eléctricos, lo que muestra un aumento del 207% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Asimismo, se registró un total de 27.238 carros híbridos que también mostró índices de crecimiento del 73,4% frente al año pasado.

Pero estos números no se complementan con la instalación de electrolineras, ya que hay pocas de estas unidades en el país y trae una serie de dificultades en los carros. Asimismo, existen otras problemáticas: El proceso de instalación de estas y los sitios en los que están ubicados.

El auge de carros eléctricos e híbridos representa nuevos retos para la infraestructura energética nacional. Foto: Getty Images

La mayoría de los puntos de carga eléctrica se encuentra principalmente en la ciudad de Bogotá, lo que genera fuertes limitaciones en regiones del país, ya que no poseen las tecnologías requeridas para apoyar en la estabilidad de los vehículos eléctricos.

Enel es la compañía eléctrica que tiene los mayores puntos de carga en Colombia, teniendo más de 400 cargadores instalados, principalmente en Bogotá; luego siguen otras marcas como Terpel y EPM.

Otra problemática es lo mucho que está alejado el país de tener una red sólida para vehículos eléctricos. De acuerdo con la experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Ángela Álvarez, muchos de los operadores que hay en el país piensan cautelosamente antes de expandirse en otras zonas.

Los principales retos que tiene Colombia ante el auge de los vehículos eléctricos

El país presenta en estos momentos un desafío importante para regular mejor el sistema de carga de carros eléctricos. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía. Colombia necesita cerca de 20.000 puntos de carga para el año 2030 si el objetivo es mantener el crecimiento del mercado eléctrico.

“Esa expansión solo será posible con reglas claras, interoperabilidad garantizada y un trabajo conjunto entre Estado, empresa privada y ciudadanía”, comentó la exviceministra, Karen Schutt.

El crecimiento del mercado eléctrico presiona la capacidad actual de carga en varias regiones del país. Foto: Getty Images

La entidad recalca que todas las estaciones de carga rápida en el país incorporen durante este tramo conectores Tipo 2 y CCS Combo 2, permitiendo que los coches se puedan conectar sin la necesidad de un operador o la región del país en donde se encuentren.