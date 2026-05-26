Peñarol vs. Santa Fe: Inteligencia Artificial predice el marcador del partido clave en Libertadores

Peñarol recibirá a Santa Fe, este miércoles 27 de mayo, en el estadio Campeón del Siglo y por la sexta fecha del grupo E en Libertadores. Se trata de un partido clave, pues el elenco uruguayo llega sin chances de avanzar en el torneo, pero si le gana al rojo capitalino, entrará a Sudamericana.

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Caso contrario, a Santa Fe le basta con un empate para acceder a playoffs de Sudamericana, pero esta opción pasa a ser secundaria ya que aún tiene chances de entrar en octavos de final de Libertadores. Si el león gana, y Corinthians vence a Platense, el elenco colombiano entrará en la ronda de 16 mejores.

Estos son los viajeros del León 🦁 para afrontar la fecha 6 de la Libertadores ante Peñarol en Uruguay 🇺🇾#VamosSantaFe pic.twitter.com/DKpwhCGRpW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 25, 2026

Inteligencia Artificial: Santa Fe vencerá 2-1 a Peñarol y clasificará a octavos de Libertadores

“La urgencia del cuadro colombiano por asegurar su boleto a la siguiente ronda se impondrá en Montevideo ante un conjunto uruguayo que arrastra un rendimiento muy deficiente, marchando colero y sin conocer la victoria en esta fase de grupos“, vaticinó Gemini.

Y añadió: “El planteamiento visitante sabrá aprovechar la desesperación de una defensa local que ha evidenciado graves desatenciones a lo largo del torneo, golpeando de manera contundente en el contragolpe para llevarse un triunfo ajustado pero merecido basado en su superioridad colectiva actual”.

En el primer partido del grupo, Santa Fe empató 1-1 con Peñarol en Bogotá. Foto: Colprensa - API.

Eso quiere decir que, según la IA, Santa Fe se quedará con los tres puntos ante Peñarol. Sin embargo, también afirmó que Corinthians le ganará por 2-0 a Platense, en casa, lo que facilitará al cuadro cafetero en octavos de Libertadores.

“Corinthians ratificará su condición de favorito y líder invicto del grupo con una victoria sólida y sin mayores sobresaltos en condición de local, donde ha mostrado su mejor versión futbolística. El ritmo e intensidad de los de São Paulo desgastarán rápidamente a un rival argentino que ha venido de más a menos en la competencia”, argumentó.

Así las cosas, para la IA, los dos clasificados del grupo E en la Copa Libertadores serán Corinthians y Santa Fe, que entrarían a octavos de final. Tercero acabaría Platense y se metería en playoffs de Sudamericana, mientras que Peñarol quedaría eliminado de todo.