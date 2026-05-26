Retiro de David Ospina: dictaminó lo que hará con su vida tras Nacional y el Mundial 2026

No fue el ‘último baile’ de David Ospina. Al parecer, el experimentado golero aspira jugar un tiempo más tras la disputa del Mundial 2026 al que fue convocado por Néstor Lorenzo.

Luego de su despedida de Atlético Nacional, entre lágrimas, durante el pasado fin de semana, se pensaba que la culminación de su carrera se daría con la participación en la Copa del Mundo que se jugarán en Norteamérica.

David Ospina, arquero que cerró su ciclo en 2026-I con Atlético Nacional. Foto: Colprensa/David Jaramillo

No obstante, este martes, a los micrófonos de SEMANA y otros medios que asistieron a la zona mixta de la Selección Colombia en Bogotá, este aclaró que su cierre se había dado solo con el verde: “Fue mi último partido con Atlético Nacional. Mi contrato termina en junio”.

Al parecer, no tiene definido Ospina que quiera retirarse ya: “Disfrutar con la Selección... ya el futuro lo analizaré con mi familia, esperar qué propuestas puedan existir y de acuerdo a eso tomaré una decisión”.

“Termina el ciclo con el club que me dio a conocer. Agradecido con ellos”, zanjó de la chance que rondaba al tener este 37 años de edad.

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Avizora el Mundial 2026

Para el experimentado, la de este año será su tercera Copa del Mundo. Su debut en citas orbitales se dio en Brasil 2014, después vino Rusia en 2018 y nuevamente podrá reaparecer en la de Norteamérica en 2026.

“Hoy más maduro, hoy mucho más fortalecido. La verdad que me siento muy orgulloso de lo que he podido hacer hasta el día de hoy, con las ganas de aportar, con las ganas de dar ese ese granito de arena que siempre hemos tratado de dar, de dejar nuestro país en en alto”, expuso de las sensaciones que tiene a días de ese ‘último baile’ mundialista.

David Ospina analizó a Uzbekistán, RD Congo y Portugal, rivales de Colombia en la primera fase de la Copa Mundo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EesjdK9U8x — Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026

“Sabemos la importancia para para nosotros, para todo nuestro país, lo que significa este Mundial. Entonces, esperamos seguir haciendo las cosas de muy buena manera”, auguró para el equipo nacional.

Sobre cómo se vive en la interna esos días de preparación al saber que están tan cerca: “Somos conscientes de lo que tenemos, de lo que somos, de la gran selección que tenemos, del gran cuerpo técnico que tenemos”.

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“Tenemos que seguir pensando en lo que podemos hacer nosotros, seguir teniendo los pies sobre sobre la tierra, y para eso va ser esta esta preparación antes del Mundial”, priorizó ante de pensar en los rivales del grupo K.

Ospina no descartó seguir atajando en algún equipo tras el Mundial. Hace unos meses se le relacionó con Nacional de Uruguay, pero nada de eso prosperó. Puede que para este surja algo y se le vea tapar en otra escuadra antes de la decisión de su retiro del balompié.