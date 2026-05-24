David Ospina tiene prohibido jugar la final con Nacional: esto dice el reglamento de la FIFA

David Ospina rompió en llanto tras la clasificación de Atlético Nacional a la final de la Liga BetPlay. El experimentado arquero se despidió de la hinchada, aún cuando quedan los dos partidos de la serie contra Junior de Barranquilla.

¿Por qué David Ospina no jugará la final de la liga colombiana? La respuesta es muy sencilla: el reglamento de la FIFA se lo impide al ser uno de los futuros convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

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El plazo para liberar a los jugadores se vence este lunes, 25 de mayo, momento en el que iniciará oficialmente la concentración de la Selección Colombia en Bogotá.

La única excepción es que estén jugando algún partido oficial con sus clubes durante la próxima semana, es decir, hasta el 31 de mayo. Después de eso ya no hay permiso para ningún futbolista que esté en planes de ir a la Copa del Mundo.

La Dimayor tiene pensado disputar la final de la Liga BetPlay en la primera semana de junio, lo que impide que David Ospina pueda seguir jugando para Nacional.

"El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes“, apunta la circular de la FIFA.

Dicho documento oficial establece que “se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA”.

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Aunque la convocatoria de la Selección Colombia todavía no es oficial, Ospina tiene prácticamente asegurado su puesto como tercer arquero detrás de Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Lorenzo ha venido trabajando con un grupo pequeño de jugadores que estuvieron en Medellín en el transcurso de esta semana y continuarán entrenando en Bogotá para el partido amistoso frente a Costa Rica.

David Ospina estaría en la próxima convocatoria de Selección Colombia. Foto: Getty Images

Despedida agridulce para Ospina

La mayoría de esos futbolistas hará parte de la convocatoria final, como es el caso de James Rodríguez, Richard Ríos, Dávinson Sánchez y compañía. Aunque la Tricolor estuvo entrenando en la sede de Atlético Nacional, Ospina siguió bajo las órdenes de su club pensando en el partido de vuelta contra Deportes Tolima.

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Justo después del pitazo final, el arquero antioqueño se despidió de la afición en el Atanasio Girardot y recibió aplausos por parte de sus compañeros.

Para la serie contra Junior todo apunta a la titularidad de Harlen Castillo, quien fue el habitual suplente de Ospina cuando tuvo que salir a la Selección Colombia.

Esta es una baja sensible para Nacional, que parte como favorito al título después de cabalgar en el ‘todos contra todos’ y ganar los cuatro partidos de la fase de playoffs.