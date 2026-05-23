En la noche de este sábado 23 de mayo, Atlético Nacional y Deportes Tolima disputaron en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el partido de vuelta de su semifinal en el campeonato colombiano. La serie se definió a favor del conjunto antioqueño, que ya arrastraba una ventaja de un gol por cero obtenida en el compromiso de ida disputado en la ciudad de Ibagué.

Vuelve Nicolás Gallo: designaciones arbitrales para Atlético Nacional vs. Tolima y Junior vs. Santa Fe

Con este resultado, la escuadra verdolaga se convierte en el primer finalista del torneo y queda a la espera del cierre de la otra llave, donde Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe definirán el segundo cupo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Cabe recordar que el encuentro inicial entre barranquilleros y bogotanos finalizó en empate. Debido a la sumatoria de puntos en la reclasificación, Atlético Nacional garantizó que el partido de vuelta de la gran final se dispute en su propio estadio, sin importar cuál sea su rival.

Desarrollo del compromiso en el Atanasio Girardot

El encuentro comenzó con el dominio de la posesión por parte del equipo local, que buscó el arco contrario desde los primeros minutos de juego.

Tabla de reclasificación tras el triunfo de Atlético Nacional y el empate de Junior con Santa Fe

En el minuto 15, el lateral Andrés Román logró superar la línea defensiva visitante y anotó mediante un remate de media distancia; sin embargo, el árbitro central anuló la jugada tras revisar una acción de mano por parte del ejecutor.

¡Andrés Román anotaba un golazo, pero en la jugada previa controló el balón con la mano y el gol no suma en el marcador! 🟢⚽🐷



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A partir de ese momento, Atlético Nacional mantuvo la presión en territorio del Deportes Tolima, pero se encontró con la oposición del arquero Neto Volpi, quien controló las aproximaciones aéreas y los remates directos, permitiendo que el equipo visitante mantuviera el marcador en cero durante la primera mitad del juego.

El gol de la clasificación en el segundo tiempo

Para la segunda parte, la dinámica del compromiso no varió y el conjunto de Medellín continuó con la iniciativa en ataque ante un rival que no logró generar opciones claras para igualar la serie global.

¡JORMAN CAMPUZANO Y UN GOL QUE PUEDE SIGNIFICAR UNA FINAL! Nacional abre el marcador ante Tolima y pone la serie 2-0. 🟢⚽



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La apertura del marcador llegó tras una jugada individual del mediocampista Jorman Campuzano, quien transportó el balón varios metros antes de sacar un disparo que se desvió en un defensor del Deportes Tolima, decretando el uno a cero definitivo del encuentro y el dos a cero en el resultado agregado.

Sobre el 72′, Román logró desquitarse del gol anulado; tras recibir un gran pase, desplegó todo su talento y con un soberbio remate colocado al segundo palo para colocar el 3 a 0 en el global.

¡GOLAZO DE ANDRÉS FELIPE ROMÁN Y NACIONAL GANA EL GLOBAL 3-0! #LALIGAxWIN 🟢⚽



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Sin embargo, Nacional no paró ahí, puesto que sobre el 76′ entró Edwin Cardona para cobrar un tiro libre; y con un extraordinario remate puso un gol más en el marcador.

¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO EDWIN CARDONA! La primera pelota que toca el 10 de Nacional y nos regaló tremendo golazo de tiro libre.🟢⚽



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Pese a la goleada, el Tolima logró el descuento minutos después, gracias a un pase de Juan Pablo Nieto que controló y envió al fondo Kavin Parra; con ese tanto, Nacional ganaba el partido 3 a 1 y la serie 4 a 1.

¡Llegó el descuento de Tolima ante Nacional! Adrián Parra anota el 2-1 pero el global va 4-1. ⚽🐷



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Calendario de la Dimayor para la final

Ante la expectativa por conocer el cierre del campeonato, la Dimayor confirmó los días asignados para los compromisos oficiales por el título. El partido de ida de la final se llevará a cabo el martes 2 de junio de 2026, mientras que el compromiso de vuelta y premiación se jugará el lunes festivo 8 de junio de 2026.